Lokomotiva preokretom do pobjede protiv Slaven Belupa

U prvom susretu 31. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Lokomotiva je na stadionu Maksimir nakon preokreta pobijedila Slaven Belupo sa 2-1 (1-1). Gosti su poveli u 32. minuti iz kaznenog udarca golom Ljubana Crepulje, no dvije minute kasnije izjednačio je Mirko Sušak. U drugom dijelu rezultat je okrenuo Blaž Bošković u 84. minuti.

Bio je to susret pete i šeste momčadi prvenstva koje su ovo kolo dočekale sa po 37 bodova, pet manje od četvrte pozicije koju drži Rijeka, dok je trećeplasirani Varaždin bježao sedam bodova.

Za oba sastava bila je to možda i posljednja prilika kako bi dohvatili "posljednji vlak" u borbi za Europu. Lokomotiva je ovom pobjedom vezala četiri utakmice bez poraza uz tri pobjede, dok je Slaven u lošoj formi i sedam utakmica u nizu ne zna za pobjedu.

I dok Nikica Jelavić nije imao previše problema s "rosterom", njegov kolega na suprotnoj strani Mario Gregurina zbog ozljeda i suspenzija nije mogao računati na čak sedam igrača. Među igračima koji su gostima nedostajali bili su Nestorovski, Mitrović, Grgić, Išasegi, Caimacov....

Očekivano "lokosi" su krenuli nešto aktivnije, u 18. minuti je zaprijetio Tino Jukić, no Osman Hadžikić je bio spreman. Sedam minuta kasnije Marko Vešović je odlično ubacio s lijeve strane, Ibrahim Sabra je pokušao glavom, ali pored gola. Kada se već činilo kako bi domaćin mogao do vodstva, poveli su gosti.

Crepulja je u 30. minuti odlično izveo korner, domaći vratar Josip Posavec je kratko odbio loptu, Vešović je pokušao izbiti, no dohvatio je Zvonimira Katalinića po nozi. Sudac Ivan Vukančić nije puno dvojio, odmah je dosudio najstrožu kaznu, a njegovu odluku potvrdio je i VAR. Crepulja je bio siguran pogodivši za 1-0.

Radost gostiju kratko je trajala. Dvije minute kasnije Marko Pajač je odlično ubacio, Sabra je "napao" prvu stativu, no promašio je loptu koja je prošla kroz peterac do Suška koji je na drugoj vratnici mirno zabio za izjednačenje.

Otvaranje drugog poluvremena prošlo je mirno i bez previše uzbuđenja. Prvu pravu priliku u nastavku imao je domaćin u 65. minuti, no Leon Belcar je pucao ravno u Hadžikića. Pet minuta kasnije dobro je pucao i Stojaković, ali je Belupov vratar odbio u korner.

U 80. minuti novu priliku je imala Lokomotiva, Bošković je dobro gurnuo na stranu do Vukovića koji je pucao iz prve, ali pored gola. Četiri minute kasnije "lokosi" su zasluženo poveli. Vešović je ubacio s desne strane, a Bošković glavom pogodio za vodstvo.

Danas se još sastaju Hajduk i Osijek, dok su u srijedu na rasporedu preostala tri susreta, Vukovar 1991 - Gorica (15.30), Varaždin - Rijeka (17.45), te Istra 1961 - Dinamo (20.15).

Dinamo vodi na ljestvici sa 70 bodova, Hajduk je drugi s 10 bodova manje, Varaždin ima 44, Rijeka 42, a Lokomotiva je peta sa 40 bodova.