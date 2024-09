Kalinićev istup pokrenuo je lavinu! Na pomolu masovni egzodus s Poljuda, odlazi i Rakitić?

Da vam je netko prije par tjedana rekao da će u zadnjem vikendu listopada ove godine Ivan Perišić biti na terenu Poljuda, vrlo biste vjerojatno pomislili da će i dalje biti član udarne jedanaestorke u Hajduku. Ako ste još k tome simpatizer ili navijač splitskih bilih, mogli biste mu odvratiti onom čuvenom "a šta san ti ja reka'", frazom kojom se u Dalmaciji često hvastaju kada su po pitanju nečega u pravu. No, sudbina je na to spala, da ćemo proslavljenog vatrenog, jednog od najvećih nogometaša u povijesti hrvatske nogometne reprezentacije tada u obliku aktera poljudskog dvoboja možda gledati u dresu gostujućeg kolektiva.

Nije prvoaprilski prank, nije ni neka bezukusna podvala, radi se o tome da je Ivan Perišić, kako to prenose Sportske novosti, na korak do potpisa za - Lokomotivu! Trenira Perišić u Zagrebu, može naći klub svakog trenutka jer radi se o slobodnom igraču koji je svoj ugovor s Hajdukom raskinuo za vlastitih 200 tisuća eura. Po planovima koji kruže eterom, 35-godišnji Omišanin do siječnja bi se obvezao na vjernost zagrebačkim bijelo-plavima, a onda bi s novogodišnjim vatrometom krenuo istočnije, ondje gdje bogati mecene nogometaše njegove kvalitete plaćaju u zlatu.

Iz Hajduka bi nakon zadnjeg istupa Nikole Kalinića u srijedu ujutro mogli pobjeći još neki. Ravno čudu bilo bi da na Poljudu dulje od preostala tri mjeseca do kraja 2024. ostane Ivan Rakitić. Saznati se može, i on ima u rukavu neki plan za brzi odlazak na stražnja vrata, jer u situaciji u kakvoj je Hajduk trenutno, ondje nije najoptimalnija sredina ni za jednog igrača.

"Bila je to odluka srca, a završni poticaj došao je od moje supruge Raquel. Rekla mi je da bi voljela živjeti u Hrvatskoj s cijelom obitelji, Jednostavno, ponosan sam što mogu biti u svojoj zemlji, igrati u HNL-u i pokazati svoju zemlju obitelji", rekao je Rakitić prije par dana u intervjuu jednoj španjolskoj radio-postaji. Pitanje je misle li u obitelji Rakitić i danas isto...

Srijeda je označila, čini nam se, tek početak prepucavanja u odnosima Kalinića i onih koji su zauzeli njegovu stranu s Bilićem i njegovim pristašama u pogledu na cijelu situaciju u klubu. Sve skupa moglo bi dovesti do žestoke polarizacije između onih koji zagovaraju aktualni model upravljanja klubom i onih drugih koji mu se žestoko protive. Kada dođe do takvog stanja, najčešće pati objekt u sredini velike svađe, a to je u ovom času Hajduk. Stoga, da ne bi došlo do potpunog kadrovskog, moralnog i drugog osipanja, stvari na Poljudu trebale bi se početi sređivati odmah.

