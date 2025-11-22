Naši Portali
BOGAT PROGRAM

Uzdrmani Dinamo danas dočekuje Varaždin, Hajduk na teškom ispitu kod Rijeke. Evo gdje gledati

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
22.11.2025.
u 09:18

Koeficijenti za utakmicu Dinamo - Varaždin favoriziraju domaćina, čija je pobjeda 1.35, dok su remi 6.00, a trijumf Varaždina čak 11.00. U Jadranskom derbiju Rijeka je blagi favorit s koeficijentom 2.80, remi je 3.20, a pobjeda Hajduka 3.00.

Danas se igraju dvije utakmice 14. kola SuperSport HNL-a. Prva na rasporedu je dvoboj Dinama i Varaždina na Maksimiru (15:00), a večernji termin donosi Jadranski derbi na Rujevici, gdje se sastaju Rijeka i Hajduk (18:00). Obje utakmice možete gledati na MaxSportu 1.

U akciju ulaze dvije momčadi koje se smatraju glavnim kandidatima za naslov, Dinamo i Hajduk. Splićani su u sjajnoj formi: više od dva mjeseca bez ligaškog poraza i čak 16 od mogućih 18 bodova u posljednjih šest utakmica. Dinamo je u istom razdoblju upisao tri pobjede i tri poraza, uključujući poraze od Istre i Vukovara. Trener Mario Kovačević pritom izbjegava medije i daje izjave samo nositelju TV prava, a danas ga čeka novi ispit protiv ekipe koju nije uspio pobijediti u prvom ovosezonskom ogledu.

Podsjetimo, Varaždin je krajem kolovoza protiv Dinama preokrenuo 0:1 u 2:1 i vodio do duboke nadoknade, kad je Sandro Kulenović pogodio za 2:2. Istim rezultatom završio je i prvi ovosezonski derbi Hajduka i Rijeke. Hajdukov dvostruki strijelac bio je Rokas Pukštas, koji je u petoj minuti nadoknade postavio konačan rezultat.

