Kapetan Radovčić: "Moram pohvaliti Šiška, primio je infuziju, žrtvovao se za momčad"

U poticajnoj atmosferi koju je Draženovu domu stvorilo oko tisuću gledatelja, košarkaši Cibone dobili su prvu polufinalnu utakmicu doigravanja sa Splitom (84:79) te su tako zadržali izglede za prolaz u finale SuperSport Premijer lige.

Zahvaljujući ponajviše raspoloženom krilu Antoniju Sikiriću, koji je u prvih 20 minuta zabio 17 koševa, žuti su tijekom cijelom prvog dijela imali prednost pa su i na veliki odmor otišli s određenim kapitalom (36:41).

Tražio je Cibonin trener Ivan Rudež raspoložene igrače (u prvom su to bili samo Lončar i Radovčić), tražio je dobitnu petorku, a s njom i dobitnu formulu, ali ju pronašao nije. Kad god bi bila prigoda da domaćini uspostave rezultatsku ravnotežu netko bi zabrljao. Ili bi neko dodavanje otišlo u prazno, ili bi netko forsirao realizaciju (Roberson) ili bi se netko zbunio (Bart u dvije polukontre).

No, početkom drugog dijela domaća publika ipak je živnula i to zahvaljujući jačem defenzivnom angažmanu pa je to omogućilo cibosima i vodstvo od osam koševa u trećoj (56:48). Prenijeli su vukovi vodstvo i u posljednju četvrtinu u kojoj se pokazalo da prednost baš i ne uspijevaju sačuvati. Bez prvog razigravača Šiška, koji je zbog viroze odigrao samo sedam minuta, patila je organizacija igre jer se jedini preostali "playmaker" Radovčić energetski trošio i puno toga i skorerski preuzimao na sebe.

Kad je Split početkom 39. minute poveo (73:75) srčani Palokaj iznudio je tri slobodana bacanja i sve pogodio (76:75). U sljedećem napadu tricu zabija Skorić (79:76) ali odmah istom mjerom, postižući svoj 18. koš, uzvraća Drežnjak (79:79). Na asistenciju Robersona, Hepa biva zaustavljen prekršajem nakon čega zabija oba bacanja, na drugoj strani Jordano promašuje polaganje pa Splićani čine brzi prekršaj na Palokaju. No, igrač koji je odigrao značajnu ulogu u četvrtfinalnoj majstorici protiv Dubrave biva smiren i 18 sekundi prije kraja zabija oba "penala". I time praktički rješava utakmicu.

Kod Splićana, u nastavku je prednjačio razigravač Marinelli (21 koš) koji je u drugom poluvremenu zabio 19 koševa.

- Ne bih se osvrtao na svoj pojedinačni učinak jer smo izgubili i to ništa ne znači. Teško mi je sada reći što smo radili loše, što je prevagnulo. U svakom slučaju, u obrani smo trebali biti malo čvršći. Nećemo se vaditi na minimalnu minutažu Kučića jer imao dovoljno širok "roster".

U Ciboninu sastavu dvoznamenkasti su bili srčani bek Palokaj (14 koševa, 6 skokova), krilni-centar Hepa (12 koševa) i centar Lončar (12 koševa, 7 skokova), a prednjačio je kapetan Krešimir Radovčić (26 koševa uz šut iz igre 11-22).

- Šiško je dva dana bolestan, uz temperaturu 38 Celzijusa, i moram ga pohvaliti jer je primio infuziju, zagrijao se ali više nije mogao. No, nije mi nepoznata ova situacija, zadnjih godina sam više puta igrao po 35 minuta. Posljednji put sam izašao u šestoj minuti prve četvrtine pa sam igrao 25 minuta u komadu a nisam se štedio niti u obrani. Oni su me pritiskali i zatvarali no pobijedilo je na koncu naše srce, želja i volja.

U najgorem slučaju cibosi su izborili majstoricu na svom parketu, dakako, ako ne uspiju pobijediti u ponedjeljak i na splitskim Gripama.

- Drago mi je da su nas ljudi zdušno bodrili. Ova momčad je ljudski dobra i Bog nekad nagradi dobre momke. I red je da bude tako.