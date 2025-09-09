Uvodi se velika novost u Serie A, ovo će se dogoditi prvi prvi put u povijesti

Serie A je priopćila u utorak da će sudac na prvenstvenoj utakmici između Juventusa i Intera u subotu prvi put biti opremljen kamerom na tijelu.

Mikrokamera visoke rezolucije bit će postavljena na sučeve slušalice i koristit će se tijekom zagrijavanja, prijenosa uživo u situacijama poput slobodnih udaraca i u ponovljenim snimkama.

Prijenos će također biti dostupan video pomoćnom sucu (VAR) s odabranim snimkama koje se emitiraju uživo.

Inovacija je već testirana u Sjedinjenim Državama tijekom Svjetskog klupskog prvenstva u srpnju i dio je šireg napora FIFA-e i Međunarodnog odbora nogometnih saveza (IFAB) za poboljšanje praćenja elitnih natjecanja.

Izvršni direktor Serie A Luigi De Siervo rekao je da će kamera navijačima pružiti jedinstvenu perspektivu na igru.

"Serie A oduvijek je bila u prvim redovima usvajanja novih tehnologija, svjesna središnje uloge koju igraju u evoluciji gledanja televizije, u promociji našeg proizvoda globalno i u osiguravanju transparentnosti u sudačkim odlukama", dodao je.

Premier liga će također testirati sudačke kamere u odabranim utakmicama za novu sezonu, izvijestio je BBC prošli mjesec.