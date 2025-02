Uvodi se kontroverzna inovacija: 'Oprez, u atletici bi se mogla pojaviti 'čudovišta''

U njemačkom Düsseldorfu održano je natjecanje u skoku u dalj, gdje se umjesto klasične daske za odraz testirala nova "zona odraza". Prvi put na nekom međunarodnom atletskom natjecanju tradicionalna daska s plastelinom širine 20 centimetara, kojom se mjeri duljina skoka, zamijenjena je "zonom odraza" širine 40 centimetara. Skakačice su se odražavali unutar velike zone i dužina skoka se mjerila od mjesta odraza do mjesta doskoka u pijesku. Ova tehnika dovodi do značajnog smanjenja rizika od prijestupa, ključnog elementa discipline.To je dio mjera koje Međunarodna atletska federacija želi testirati kako bi natjecanja učinila atraktivnijim, međutim, kada je najavljen početkom 2024., većina ga je sportaša kritizirala.

- Koliko sam upoznat ta zona odraza nije dobrodošla među daljašima čak se pisala nekakva peticija. Ako se to usvoji onda daljaši koju njeguju tehniku nemaju nikakve šanse. Do izražaja će doći brzi i fizički spremni atletičari, "čudovišta". Skok u dalj je specifičan upravo zbog preciznosti dolaska na dasku. U zoni odraza mjeri se s mjesta odakle ste se odrazili, dok je s klasičnom daskom mjerio skok do njezinog početnog ruba. U prijevodu, ako sam se odradio deset centimetara prije daske, računa mi se 20 centimetara od ruba. Sa zonom odraza svi dosadašnji rezultati padaju u vodu – rekao je Filip Pravdica, hrvatski rekorder u dalju.

Olimpijska pobjednica u Tokiju 2021. i olimpijska viceprvakinja iz Pariza 2024. Malaika Mihambo pobijedila je u Düsseldorfu s preskočenih 6.87 metara, 20 centimetara manje od svojih 7,07 metara koliko je ostvarila nekoliko dana ranije u Karlsruheu, na klasičnoj dasci za dalj.

- Mislim da je skok u dalj jedna od najtežih disciplina zbog zaletišta i preciznosti koju zahtijeva. Morate trčati kao sprinter i savršeno stići na dasku. Sam skok je jednostavan, kompliciran je zalet. Ako se službeno uvede zona odraza više neću skakati dalj. Osvojio sam sve što se moglo osvojiti i dalje mi to neće imati smisla - rekao je Grk Miltiadis Tentoglou, dvostruki aktualni olimpijski pobjednik.

- Sigurno mi je bilo zanimljivo. Vidjeli smo da ima još malih stvari koje treba usavršiti. Također mi se svidjela ideja da imam ovu kompletnu ploču i da se mogu slobodno odraziti, komentirala je Mihambo na njemačkoj javnoj televiziji ARD.