Na današnji dan Blanka Vlašić podijelila je strašnu vijest. Ono što se slutilo, nažalost se dogodilo

Na današnji dan prije 20 godina Blanka Vlašić, jedna od najboljih hrvatskih atletičarki, podijelila je s novinarima strašnu vijest. Ono što se naslućivalo, nažalost se dogodilo.

- Blanka ima problema sa štitnjačom, radi se o hipertireozi. Dvoranska sezona je za Blanku završila, a ovih dana će na hitnu operaciju u Zagreb, u bolnicu Sestara milosrdnica – rekao je tada Joško Vlašić, njezin otac i trener.

U dvorani je nastao muk, grobna tišina...

- Što šutite, pa nitko nije umro, bit će sve u redu – bile su Blankine prve riječi.

Sličnu je bolest imala Janica Kostelić pa se vratila na pobjedničke staze.

- Njezin mi primjer sigurno daje snagu. Problemi sa štitnjačom su česti kod žena. Meni nije toliko loše, mogla bi normalno živjeti, no pri treninzima i većim opterećenjem to me sputava – istaknula je Blanka.

Na upite kada se vraća skoku u vis, Joško je tada rekao:

- Nećemo žuriti, zdravlje je najbitnije. Najgore bi bilo žuriti, pa da napravimo još veći problem. U najboljem slučaju Blanka bi mogla početi trenirati za dva mjeseca, ali bi krenula od nule – istaknuo je Joško Vlašić.

Je li svjetsko prvenstvo u Helsinkiju upitno?

- Ma neka nenastupanje u Helsinkiju bude moj najveći problem u karijeri. Vratit ću se još jača i skakati još deset godina – bila je optimistična Blanka.

Blanka je u tom trenutku imala jednu osvojenu medalju na velikim atletskim natjecanjima. Godinu dana ranije osvojila je broncu na svjetskom dvoranskom prvenstvu u Budimpešti. Unatoč bolesti i uspješnoj operaciji Blanka je odlučila nastupiti na svjetskom prvenstvu u Helsinkiju koje je bilo u kolovozu 2005. godine. Zapela je u kvalifikacijama gdje je nakon uspješnog skoka preko 1,88 metara, iz trećeg pokušaja, triput rušila letvicu na visini 1,91 metar. Upravo je ta visina bila dovoljna za finale. Zlato je osvojila Šveđanka Kajsa Bergqvist s preskočenih 2,02 metra.

Godinu dana nakon operacije, 2006. godine, Blanka osvaja srebro na svjetskom dvoranskom prvenstvu, a njezina vladavina u visu počinje svjetskim naslovom 2007. godine u Osaki. I da, dobro je prognozirala Blanka da će skakati još deset godina. Posljednju veliku medalju osvojila je u Rio de Janeiro kada je na olimpijskim igrama bila brončana.