Uvjerljivo najgora godina zagrebačkog sporta u zadnjih 40-ak godina. Treba razmisliti o ideji pokojnog Novosela

U ponedjeljak navečer, neposredno prije odlaska u Beograd, imao sam konstruktivan razgovor s predsjednikom vlade Crne Gore. Obavijestio me da će država i državna poduzeća u godinama koje dolaze aktivno podržavati Budućnost kao klub od nacionalne važnosti i da u sljedećem razdoblju s tim u vezi trebamo biti u stalnoj komunikaciji... Dobro ste pročitali, ovo je rečeno ovog tjedna, ne prije 40 godina, a autor izjave je Dragan Bokan, predsjednik KK Budućnost iz Podgorice, ujedno vlasnik jakog trgovačkog lanca.



Pomni pratitelji regionalne lige ističu i da je Budućnost, iako je izgubila finale, igrala najbolju košarku. Ali što joj to vrijedi, kad je Euroliga, kažu, već podijelila pozivnice. I to ne za sljedeću sezonu, nego za sljedeće tri. Umjesto Budućnosti, počašćeni su Crvena Zvezda, Partizan i – Dubai. Baš lijepo. Za "pozivnicu" je, ako to možemo tako nazvati, trebalo platiti – pet milijuna eura svaki. I to nije sve! Za tako jako natjecanje potreban je i koliko-toliko konkurentan budžet, od oko 20 milijuna eura. Znači, 25 milijuna eura bez da si i omirisao dvoranu. Pa takve se bahatosti ni ideolozi nogometne Superlige ne bi posramili! Odakle onda Srbima? Komentator Sport Kluba bez oklijevanja priznaje: "Kad novac nije njihov. Onaj tko im kroji politiku, daje im i toliki novac. Zašto? Pa bolje da su mu navijači u areni, nego na ulici." Nego, pozivnice.