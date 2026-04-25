Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 175
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
HRVATSKI MAJSTOR

Mateo Kovačić se vratio i ušutkao kritičare: Vatreni oduševio Wembley nakon godine izbivanja

Premier League - Chelsea v Manchester City
Paul Childs/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
25.04.2026.
u 21:36

Nakon gotovo godinu dana pauze zbog teških ozljeda, Mateo Kovačić vratio se u početnu postavu Manchester Cityja i bio jedan od ključnih igrača u dramatičnom preokretu protiv Southamptona za plasman u finale FA kupa

Manchester City je u polufinalu FA kupa na Wembleyju svladao borbeni Southampton s 2:1 i tako osigurao svoje četvrto uzastopno finale. Ipak, priča dana za hrvatske navijače nije samo pobjeda, već i spektakularan povratak Matea Kovačića, koji se nakon dugotrajne bitke s ozljedama vratio u startnu jedanaestoricu i odigrao sjajnu utakmicu. Mnogi su ga već otpisali, no Vatreni je pokazao da i dalje posjeduje klasu koja ga je i dovela u redove engleskog prvaka. Iako je Southampton poveo golom Finna Azaza u 79. minuti, City je u samoj završnici uspio preokrenuti rezultat golovima Jeremyja Dokua i Nica Gonzaleza te potvrditi svoj prolazak.

Kovačićev put do povratka bio je trnovit. Posljednji put je započeo utakmicu prije gotovo godinu dana, nakon čega su uslijedile operacije Ahilove tetive i gležnja koje su ga mjesecima držale izvan terena. Protiv Southamptona, Pep Guardiola mu je pružio priliku od prve minute, a hrvatski veznjak ju je iskoristio na najbolji mogući način. Od samog početka bilo je vidljivo koliko je nedostajao momčadi. Unosio je energiju, mirnoću u posjedu i okomitost koju drugi igrači nisu mogli ponuditi. Njegova predstava bila je pravo osvježenje u inače neuvjerljivom prvom poluvremenu Cityja.

Posebno se istaknuo u 19. minuti, kada je fantastičnim solo prodorom podsjetio na svoje najbolje dane, prošavši nekoliko suparničkih igrača prije nego što je njegov udarac završio tik uz vratnicu. Bio je to potez koji je digao publiku na noge i pokazao da Kovačićeva magija nije nestala unatoč dugoj pauzi. Njegov doprinos nije ostao nezapažen ni kod navijača, koji su nakon utakmice na društvenim mrežama izražavali oduševljenje njegovim nastupom, ističući ga kao najboljeg pojedinca Cityja u prvom dijelu. Komentari poput "Kovačić je daleko naš najbolji igrač" i "Samo je on donio energiju i napadačko razmišljanje" preplavili su internet.

Ova utakmica bila je puno više od običnog povratka. Za Kovačića je to bila potvrda da se unatoč svim nedaćama može vratiti na najvišu razinu i biti važan kotačić Guardioline momčadi u samoj završnici sezone. Njegov nastup na Wembleyju bio je jasan signal i izborniku Zlatku Daliću, ali i svim kritičarima - Mateo Kovačić se vratio, gladan nogometa i spreman za nove izazove.
Ključne riječi
Navijači FA Kup Wembley Mateo Kovačić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!