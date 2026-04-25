Mateo Kovačić se vratio i ušutkao kritičare: Vatreni oduševio Wembley nakon godine izbivanja

Manchester City je u polufinalu FA kupa na Wembleyju svladao borbeni Southampton s 2:1 i tako osigurao svoje četvrto uzastopno finale. Ipak, priča dana za hrvatske navijače nije samo pobjeda, već i spektakularan povratak Matea Kovačića, koji se nakon dugotrajne bitke s ozljedama vratio u startnu jedanaestoricu i odigrao sjajnu utakmicu. Mnogi su ga već otpisali, no Vatreni je pokazao da i dalje posjeduje klasu koja ga je i dovela u redove engleskog prvaka. Iako je Southampton poveo golom Finna Azaza u 79. minuti, City je u samoj završnici uspio preokrenuti rezultat golovima Jeremyja Dokua i Nica Gonzaleza te potvrditi svoj prolazak.

Kovačićev put do povratka bio je trnovit. Posljednji put je započeo utakmicu prije gotovo godinu dana, nakon čega su uslijedile operacije Ahilove tetive i gležnja koje su ga mjesecima držale izvan terena. Protiv Southamptona, Pep Guardiola mu je pružio priliku od prve minute, a hrvatski veznjak ju je iskoristio na najbolji mogući način. Od samog početka bilo je vidljivo koliko je nedostajao momčadi. Unosio je energiju, mirnoću u posjedu i okomitost koju drugi igrači nisu mogli ponuditi. Njegova predstava bila je pravo osvježenje u inače neuvjerljivom prvom poluvremenu Cityja.

Mateo Kovačić vs Southampton:



58 minutes played

1 key pass

56/64 accurate passes

10 passes into final third

1 shot

2/2 successful dribbles

6 recoveries

3/3 duels won



Great to have him back pic.twitter.com/f1Vbxhc6kB — TheCroatian (@TheCroatian_) April 25, 2026

Posebno se istaknuo u 19. minuti, kada je fantastičnim solo prodorom podsjetio na svoje najbolje dane, prošavši nekoliko suparničkih igrača prije nego što je njegov udarac završio tik uz vratnicu. Bio je to potez koji je digao publiku na noge i pokazao da Kovačićeva magija nije nestala unatoč dugoj pauzi. Njegov doprinos nije ostao nezapažen ni kod navijača, koji su nakon utakmice na društvenim mrežama izražavali oduševljenje njegovim nastupom, ističući ga kao najboljeg pojedinca Cityja u prvom dijelu. Komentari poput "Kovačić je daleko naš najbolji igrač" i "Samo je on donio energiju i napadačko razmišljanje" preplavili su internet.

Ova utakmica bila je puno više od običnog povratka. Za Kovačića je to bila potvrda da se unatoč svim nedaćama može vratiti na najvišu razinu i biti važan kotačić Guardioline momčadi u samoj završnici sezone. Njegov nastup na Wembleyju bio je jasan signal i izborniku Zlatku Daliću, ali i svim kritičarima - Mateo Kovačić se vratio, gladan nogometa i spreman za nove izazove.