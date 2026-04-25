JOŠ UVIJEK JE SVE OTVORENO

Nastavlja se luda borba za titulu u Premier ligi: Arsenal pobijedio Newcastle i vratio se na vrh

25.04.2026.
u 21:00

Uspjeli su nogometaši Arsenala na svom Emirates stadionu pobijediti Newcastle s 1-0 u dvoboju 34. kola engleske Premier lige čime su se vratili na vrh ljestvice

Ponovno vodeći Arsenal ima tri boda više od Manchester Cityja, ali i jednu utakmicu više. Subotnji je dvoboj odlučen već u devetoj minuti kada je postignut jedini pogodak. Arsenal je tada kombinirao nakon kornera, a sjajno je s vrha šesnaesterca potegnuo Eze te je pogodio suprotni kut za 1-0. U ostatku ogleda Arsenal je igrao kao i posljednjih tjedana. Mučio se, tražio drugi pogodak, ali se i branio te je do kraja ipak zadržao taj jedan gol prednosti.

Nogometaši Tottenhama i West Hama vode međusobnu borbu i pokušavaju izbjeći ispadanje iz Premier lige, a ove su subote oba sastava slavila u dvobojima 34. kola. Tottenham je u blijedoj igri uspio osvojiti sva tri boda kod Wolverhamptona, sastava koji je od ranije već ispao iz elitnog razreda. Tottenham je pobijedio s 1-0, a pogodak vrijedan tri boda zabio je Palhinha u 82. minuti. Bila je to prva prvenstvena pobjeda Tottenhama u ovoj 2026. kalendarskoj godini.

Unatoč slavlju Tottenham je ostao na 18. mjestu ljestvice i u zoni ispadanja jer je konkurent West Ham također slavio, u infarktnom ogledu na domaćem terenu je pobijedio Everton 2-1.

Svi su golovi postignuti u drugom dijelu, a West Ham je poveo pogotkom Součeka u 52. minuti. Muk je na stadionu u Londonu uslijedio u 88. kada je Dewsbury-Hall izjednačio, ali skupio je domaćin snage u samoj završnici te je Wilson u 93. minuti bio strijelac za iznimno važnu pobjedu West Hama.

Liverpool vodi borbu kako bi izborio ulazak u Ligu prvaka i iduće sezone, a u tom smislu je ostvario važnu domaću pobjedu protiv Crystal Palacea od 3-1. Isak i Robertson su doveli Liverpool u vodstvo od 2-0, dok je na drugoj strani na 1-2 smanjio Munoz golom u 71. minuti. Sve je riješeno u 96. kada je Wirtz pogodio suparničku mrežu za konačnih 3-1 sastava s Anfielda.

U prvom subotnjem dvoboju nogometaši Fulhama su s minimalnih 1-0, na svom Craven Cottageu, pobijedili Aston Villu. Fulham je bio dosta bolji u prvom poluvremenu te je takvu igru naplatio pogotkom  nekoliko minuta prije odlaska na odmor. Strijelac je bio Sessegnon u 43. minuti.

U nastavku dvoboja, a kako se bližio kraj, Aston Villa je preuzimala sve više rizika te je tražila barem bod na ovom gostovanju. Najbolju je šansu propustio Abraham, a gosti iz Birminghama su na kraju ipak ostali bez ičega.

Ovom je pobjedom Fulham napredovao do 10. mjesta na ljestvici, dok je Aston Villa ostala četvrta i time nastavlja borbu za pozicije koje vode prema Ligi prvaka. Ujedno je Aston Villa i dalje u igri za osvajanje Europske lige.

Atmosfera na tribinama tijekom susreta Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo
FANTASTIČAN PODATAK

Ove brojke su nestvarne, pogledajte u čemu je Hrvatska sedma na svijetu!

Sveukupno gledano, 19 hrvatskih ogometaša je ove sezone postizalo pogotke u najjačih pet liga svijeta; engleskoj, španjolskoj, njemačkoj, talijanskoj i francuskoj. Na vrhu te ljestvice se nalazi napadač Osasune Ante Budimir koji je u prvenstvu poentirao 16 puta, a slijede ga Andrej Kramarić s 12, Igor Matanović s osam, Nikola Vlašić sa sedam te Martin Baturina sa šest pogodaka

