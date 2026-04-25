Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 140
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVO SLAVLJE

Barca nadomak tituli, nemilosrdni stroj Hansija Flicka pobjegao Realu na dvoznamenkastu prednost

LaLiga - Getafe v FC Barcelona
Isabel Infantes/REUTERS
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
25.04.2026.
u 18:41

Nogometaši Barcelone uvjerljivo kroče kroz prvenstvene zamke i svakim su novim vikendom sve bliže novom naslovu prvaka, u 33. kolu La Lige slavili su s 2-0 kod Getafea

Premda oslabljena u ovom susretu Barcelona je rutinski osvojila nova tri boda postigavši po jedan pogodak u svakom poluvremenu. Fermin Lopez je u samom smiraju prvog dijela bio strijelac za 1-0, dok je sve zaključeno kada je engleski reprezentativac Rashford u 74. minuti postavio konačnih 2-0.

Barcelona sada ima velikih 11 bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani madridski Real. Do kraja sezone je još pet kola.

U iznimno važnoj utakmici za donji dom ljestvice španjolske La Lige nogometaši Alavesa su pred svojim navijačima pobijedili Mallorcu s 2-1. Ogled za Alaves nije dobro počeo jer su gosti poveli već u 18. minuti golom Virgilija. Izjednačenje je uslijedilo u 56. minuti kada je nakon kornera Martinez bio najviši u skoku i glavom pogodio za 1-1.

Uslijedili su žestoki napadi domaćina, a junak Alavesa Toni Martinez drugi je pogodak postigao u 69. minuti za 2-1 i preokret. Minimalnu prednost domaćin je uspio zadržati do kraja. Alaves je time napustio zonu ispadanja, a usporedno s tim je preskočio i subotnjeg suparnika Mallorcu. U opasnu zonu ispadanja sada je skliznula Sevilla.

Nedjeljni parovi 33. kola su Rayo Vallecano - Real Sociedad, Oviedo - Elche, Osasuna - Sevilla i Villarreal - Celta, dok će kolo u ponedjeljak zaključiti Espanyol - Levante.
Ključne riječi
La Liga Getafe Barcelona

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

FANTASTIČAN PODATAK

Ove brojke su nestvarne, pogledajte u čemu je Hrvatska sedma na svijetu!

Sveukupno gledano, 19 hrvatskih ogometaša je ove sezone postizalo pogotke u najjačih pet liga svijeta; engleskoj, španjolskoj, njemačkoj, talijanskoj i francuskoj. Na vrhu te ljestvice se nalazi napadač Osasune Ante Budimir koji je u prvenstvu poentirao 16 puta, a slijede ga Andrej Kramarić s 12, Igor Matanović s osam, Nikola Vlašić sa sedam te Martin Baturina sa šest pogodaka

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!