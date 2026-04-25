Legendarni Ronaldinho prekinuo šutnju i otkrio za koga će navijati na Svjetskom prvenstvu

Ronaldinho Gaúcho s velikim je optimizmom progovorio o brazilskoj reprezentaciji u završnoj fazi priprema za Svjetsko prvenstvo. U intervjuu za brazilski Globo, bivša desetka pohvalila je trenutnu formu momčadi, istaknula kvalitetu igrača i potvrdila da će svim srcem navijati za šesti naslov svjetskog prvaka na turniru koji se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. "Vidim Brazil jako dobro. Imaju sjajne igrače i navijamo da odrade dobre pripreme i da dođu spremni. Kao navijač, fan broj jedan, bit ću tamo i navijat ću iz sve snage", poručio je legendarni nogometaš.

Osim povjerenja u momčad, Ronaldinho se posebno osvrnuo na mogućnost da se Neymar nađe na konačnom popisu putnika za Mundijal. Bivši igrač naglasio je divljenje prema napadaču, ali je napomenuo da konačna odluka pripada izborniku Carlu Ancelottiju. Ronaldinhova podrška nije novost, a nedavno je izazvao polemike izjavom da je "Neymar na jednoj nozi bolji od većine brazilskih igrača u ovom trenutku", reagirajući tako na Ancelottijevu odluku da ga izostavi s popisa za prijateljske utakmice protiv Francuske i Hrvatske. "Osobno, prijatelj sam mu i mislim da je jedan od najvećih talenata svjetskog nogometa. Nadam se da će ići jer mislim da može puno pomoći, ali to je odluka trenera i moramo je poštovati", izjavio je Ronaldinho.

Valentina Miletić bila je Kraljica Dalmacije, a sada ćemo je gledati na HTV-u Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Neymarovo ime ostaje jedno od glavnih pitanja uoči Svjetskog prvenstva 2026. Nakon niza problema s ozljedama posljednjih sezona, uključujući i tešku ozljedu koljena u listopadu 2023., desetka se pokušava vratiti u pravi ritam i uvjeriti stručni stožer da može biti ključan igrač na turniru. Sam Ancelotti je ranije izjavio da će pozvati zvijezdu Santosa ako bude "sto posto fizički spreman", čime je jasno postavio uvjete za njegov povratak. Od povratka u Santos 2025. godine, Neymar je zabilježio 15 golova i sedam asistencija u 38 utakmica, dok je samo u 2026. godini postigao četiri gola i upisao tri asistencije u deset odigranih susreta.

Situaciju dodatno kompliciraju nedavne ozljede ključnih napadača poput Estebana Williana i Rodryga, što bi moglo natjerati Ancelottija na promjene u ofenzivnoj liniji. Brazilska reprezentacija, koja se već kvalificirala za Svjetsko prvenstvo, imala je promjenjive rezultate u prijateljskim utakmicama, uključujući poraz od Francuske i pobjedu protiv Hrvatske u ožujku, a javnost u Brazilu podijeljena je oko toga treba li Neymar dobiti poziv. Unatoč problemima, Neymar je 2023. godine prestigao Peléa i postao najbolji strijelac u povijesti brazilske muške reprezentacije, što dodatno svjedoči o njegovoj važnosti.

Podsjetimo, Ronaldinho Gaúcho je za brazilsku reprezentaciju odigrao 97 utakmica, postigavši 33 gola uz šest asistencija. Bio je i ključni član legendarne generacije koja je 2002. godine osvojila peti naslov svjetskog prvaka.