VIDEO Show Franje Ivanovića, vatreni zabio dva pogotka u tri minute za veliku pobjedu

Već u drugoj minuti Benfica je povela pogotkom Barreira, ali se Moreirense vratilo u igru nakon što je u 26. minuti Travassos bio strijelac za 1-1. Novo vodstvo Benfice uslijedilo je samo tri minute kasnije, a strijelac za 2-1 je bio Rios.

Mreže su potom mirovale sve do 89. minute kada je hrvatski reprezentativac Franjo Ivanović zabio za 3-1. Nije na tome hrvatski napadač stao već je suparničku mrežu zatresao i u 92. minuti za konačnih 4-1. Ivanović je u igru ušao u 75. minuti.

Benfica je napravila novi korak bliže vodećem Portu. Na vrhu ljestvice je Porto koji ima 79 bodova, dok Benfica ima utakmicu više i 75 bodova. Treći je Sporting sa 71 bodom i dvije utakmice manje u odnosu na Benficu. Ivanović je s ova dva gola došao do brojke od šest prvenstvenih pogodaka ove sezone.