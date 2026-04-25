DOČEKAO JE PRILIKU

VIDEO Show Franje Ivanovića, vatreni zabio dva pogotka u tri minute za veliku pobjedu

Primeira Liga - Sporting CP v Benfica
PEDRO NUNES/REUTERS
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
25.04.2026.
u 21:13

U dvoboju 31. kola portugalske Primeira lige nogometaši Benfice su rutinski obavili domaći posao te su svladali Moreirense s 4-1

Već u drugoj minuti Benfica je povela pogotkom Barreira, ali se Moreirense vratilo u igru nakon što je u 26. minuti Travassos bio strijelac za 1-1. Novo vodstvo Benfice uslijedilo je samo tri minute kasnije, a strijelac za 2-1 je bio Rios.

Mreže su potom mirovale sve do 89. minute kada je hrvatski reprezentativac Franjo Ivanović zabio za 3-1. Nije na tome hrvatski napadač stao već je suparničku mrežu zatresao i u 92. minuti za konačnih 4-1. Ivanović je u igru ušao u 75. minuti.

Benfica je napravila novi korak bliže vodećem Portu. Na vrhu ljestvice je Porto koji ima 79 bodova, dok Benfica ima utakmicu više i 75 bodova. Treći je Sporting sa 71 bodom i dvije utakmice manje u odnosu na Benficu. Ivanović je s ova dva gola došao do brojke od šest prvenstvenih pogodaka ove sezone. Golove pogledajte OVDJE.

nogomet Benfica Franjo Ivanović

Važna obavijest
Još iz kategorije

Atmosfera na tribinama tijekom susreta Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo
Video sadržaj
FANTASTIČAN PODATAK

Ove brojke su nestvarne, pogledajte u čemu je Hrvatska sedma na svijetu!

Sveukupno gledano, 19 hrvatskih ogometaša je ove sezone postizalo pogotke u najjačih pet liga svijeta; engleskoj, španjolskoj, njemačkoj, talijanskoj i francuskoj. Na vrhu te ljestvice se nalazi napadač Osasune Ante Budimir koji je u prvenstvu poentirao 16 puta, a slijede ga Andrej Kramarić s 12, Igor Matanović s osam, Nikola Vlašić sa sedam te Martin Baturina sa šest pogodaka

