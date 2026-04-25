MAN CITY - SOUTHAMPTON 2:1

City s Kovačićem u udarnih 11 kasno primio gol ali prošao u finale FA kupa

FA Cup - Semi Final - Manchester City v Southampton
Dylan Martinez/REUTERS
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
25.04.2026.
u 20:42

Daleko teže od očekivanog nogometaši Manchester Cityja su izborili ulazak u finale engleskog FA kupa nakon što su na Wembleyju, u polufinalnom ogledu, svladali drugoligaša Southampton s 2-1

Manchester City se tako na jedan korak približio osmom osvojenom FA kupu u povijesti čime bi se na vječnoj ljestvici izjednačio s Liverpoolom, Chelseajem i Tottenhamom. Southampton će i dalje ostati na jednom trofeju kojeg je osvojio 1976. godine. Manchester City će u finalu igrati protiv boljeg iz ogleda Chelseaja i Leedsa koji igraju u nedjelju.

Nakon vrlo lošeg prvog poluvremena u nastavku se zaigrao puno bolje, odnosno, Manchester City je počeo konkretnije napadati. Nekoliko puta je loše reagirao Marmoush u završnici akcija, odlične su šanse propuštali Gonzalez i Reijnders, a onda je u 79. minuti uslijedio šok. Na drugoj strani terena Azaz se sjajno okrenuo i milimetarski točno naciljao suparničku mrežu s vrha šesnaesterca za 1-0 Southamptona.

Primljeni pogodak ipak nije poljuljao Manchester City koji je brzopotezno došao do preokreta. Prvo je u 83., pomalo sretno, izjednačio Doku jer se lopta odbijala nakon njegovog udarca, dok je majstorski pogodak u 87. minuti zabio Nico Gonzalez topovski pogodivši s 25 metara za preokret, pobjedu i odlazak u finale Manchester Cityja koji je ove sezone već osvojio engleski Liga kup.

Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić je bio u udarnoj momčadi Manchester Cityja te je zamijenjen u 58. minuti. Joško Gvardiola do kraja sezone neće biti u sastavu iz Manchestera zbog ozljede.
FA Cup Southampton Manchester City

Sveukupno gledano, 19 hrvatskih ogometaša je ove sezone postizalo pogotke u najjačih pet liga svijeta; engleskoj, španjolskoj, njemačkoj, talijanskoj i francuskoj. Na vrhu te ljestvice se nalazi napadač Osasune Ante Budimir koji je u prvenstvu poentirao 16 puta, a slijede ga Andrej Kramarić s 12, Igor Matanović s osam, Nikola Vlašić sa sedam te Martin Baturina sa šest pogodaka

