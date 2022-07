Dobar posao Barce: Dovela kapitalca za 58 milijuna eura i produljila s Dembeleom

Uspješan dan su obavili čelnici nogometnog kluba Barcelone. Nakon što je na Camp Nou doveden Brazilac Raphinha iz Leedsa ujedno je i produljena suradnja s francuskim nogometašem Ousmanom Dembeleom.

Ovaj 25-godišnji francuski krilni napadač potpisao je novi ugovor, koji traje do 2024. godine, a na njegovom ostanku te produljenju suradnje inzistirao je trener katalonske momčad Xavi. Više puta je nekadašnja zvijezda Barcelone, a danas trener momčadi, naglasio da Dembelea vidi kao jednog od „glavnih stupova nove Barcelone“.

U Barcelonu je Dembele došao 2017. godine iz dortmundske Borussije i to u transferu koji je vrijedio čak 140 milijuna eura. No, u Barceloni se nije nastavila uzlazna putanja ovog nogometaša koji je vrlo rijetko pokazivao igre na visokoj razini. Do sada je ukupno odigrao 150 utakmica za Barcelonu te je postigao 32 pogotka uz 34 asistencije.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS Soccer Football - LaLiga - FC Barcelona v Celta Vigo - Camp Nou, Barcelona, Spain - May 10, 2022 FC Barcelona's Ousmane Dembele in action with Celta Vigo's Fran Beltran REUTERS/Albert Gea Photo: ALBERT GEA/REUTERS

Barcelona je prethodno objavila kako je dogovorila prelazak brazilskog ofenzivca Raphinhe (25) iz Leeds Uniteda. Za kompletiranje prelaska preostalo je još da Raphinha obavi rutinski liječnički pregled.

Financijski detalji transfera nisu objavljeni, no španjolski mediji spominju odštetu u visini od 58 milijuna eura koja bi mogla narasti i do 68 milijuna ovisno o dodatnim bonusima.

Za brazilskog reprezentativca zainteresirani su bili i Chelsea i Arsenal, no on je izabrao Barcelonu.

Tijekom dvije sezone provedene u Leedsu, u koji je stigao iz Rennesa, Raphinha je postigao 17 pogodaka u 67 nastupa u svim natjecanjima.

Raphinha je treće ovoljetno pojačanje Barcelone, nakon Francka Kessiea i Andreasa Christensena.

Video - Emotivni Modrić nakon finala ekskluzivno za Večernji list: Nitko nije vjerovao u nas...osjećam se fenomenalno!