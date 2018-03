Usainu Boltu ispunjena želja: zabio dva pogotka na Borussijinom treningu

Najbrži čovjek na svijetu Usain Bolt trenirao je s prvom momčadi dortmundske Borussije. Već je po prvom dodiru s loptom pokazao svoje nogometno znanje.

No vrijedi istaknuti kako je Jamajčanin zabio lijep pogodak glavom, a na kraju treninga uspješan je bio i s bijele točke.

Jamajčanin je nedavno sudjelovao u spektaklu "Hublot Match of Friendship" u švicarskom Baselu gdje je igrao za momčad Josea Mourinha protiv sastava koji je vodio Maradona.

- Kad čujem kako priča o nogometu to mi zvuči kao san nekog dječaka. No kada ga vidim kako igra onda mi to više ne zvuči tako. Atletika je dobila velikana, a nogomet je možda izgubio veliki talent - izjavio je Jose Mourinho, menadžer Manchester Uniteda.

Tko zna, možda Bolt iskoristi svoju priliku...