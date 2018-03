Dinamo ostao bez desetorice, ostali su puno manje ‘stradali’

“A šta da radim, kada odu prijatelji moji”, pjevala je Azra. Možda je to ovih dana hit koji u svom automobilu pušta trener Dinama Nikola Jurčević kada ide na trening plavih. Jer deset “prijatelja” odnosno reprezentativaca otišlo je u razne selekcije i sad mu doista nije lako raditi.

Jurčević: Ništa od taktike

– Normalno je to za sve velike klubove koji imaju puno reprezentativaca. Ostalo nas je premalo da bismo radili nešto u taktičkom smislu, malo ćemo kod nekih dizati fizičke kapacitete, malo raditi na tehnici – nije puno kukao Jurčević kad je vidio tko mu je sve otišao.

Dominik Livaković pozvan je u reprezentaciju Hrvatske za prijateljske dvoboje s Peruom (23. ožujka, Miami) i Meksikom (27. ožujka, Dallas). U U21 vrsti za kvalifikacije za Euro, utakmice protiv Češke (23. ožujka) i Moldavije (27. ožujka, V. Gorica), dobili su Antu Ćorića, Nikolu Moru, Bornu Sosu i Ivana Fiolića. Arijan Ademi je s Makedonijom koja igra prijateljske utakmice protiv Finske i Azerbajdžana, a Mario Gavranović pozvan je u reprezentaciju Švicarske za prijateljske oglede s Grčkom i Panamom. Reprezentativac Kosova Amir Rrahmani konkurirat će za prijateljske susrete s Madagaskarom i Burkinom Faso. Soudani će igrati za reprezentaciju Alžira koja 22. ožujka igra prijateljski dvoboj s Tanzanijom, 24. ožujka kvalifikacije za Kup nacija protiv Gambije i 27. ožujka prijateljski dvoboj s Iranom u Grazu. Za U-21 reprezentaciju BiH za kvalifikacijske oglede protiv Walesa i Lihtenštajna igrat će Amer Gojak.

Ostali su vratari Zagorac, Mikulić i Horkaš, potom Doumbia, Lecjaks, Olmo, Hajrović, Hodžić, Stojanović, Lešković, Perić, oporavljenici Benković i Matel te još pokoji mladi igrač.

Bez Nižića, Hamze i Letice

I Hajduk je ostao bez nekoliko igrača, kapetan Zoran Nižić je s reprezentacijom u SAD-u. Izbornik reprezentacije Gambije pozvao je Hamzu Barryja za prijateljski ogled protiv Srednjoafričke Republike. U kadru U-21 reprezentacije Hrvatske je Karlo Letica. Ardian Ismajli bit će u konkurenciji za mladu reprezentaciju Kosova koja će igrati kvalifikacijske oglede protiv Azerbajdžana i Njemačke.

U Rijeci nema većeg odljeva igrača, Matjaž Kek ostao je samo bez Filipa Bradarića koji je s Dalićem u Americi, Leovac je ipak ostao na Rujevici kao prekobrojan. Osijek se već žalio što nijedan od njegovih nogometaša nije pozvan valjda računajući na regionalni ključ što je potpuno bez osnova.

Bez puno igrača ostala bi Lokomotiva da neki nisu otkazali zbog ozljeda, dosta ih je pozvano u mladu reprezentaciju, no Šemper, Šunjić i Ivanušec morali su otkazati, ali je zato dodatni poziv dobio Fran Karačić pa se priključio Lovri Majeru.

U svakom slučaju, najteže je Jurčeviću u Dinamu, on će najviše patiti zbog izostanaka, a baš bi mu reprezentativna stanka dobro došla da kao novi trener momčadi usadi neke svoje ideje, da uigra momčad ne bi li što prije počela igrati kako je on to zamislio. No, morat će na tome ozbiljnije raditi tek kad se reprezentativci vrate. Sreća je pak za njega što prvu sljedeću utakmicu igra s Interom u Zaprešiću, tako da će imati bar taj još jedan test za momčad prije izuzetno važne polufinalne utakmice s Rijekom 4. travnja u Maksimiru, prvog pravog ispita.