Upoznajte veliku nadu hrvatskog tenisa: 'Plesala sam balet, ali kad me tata odveo na tenis...'

Iako pomalo u sjeni Petre Marčinko, 19–godišnja dubrovačka tenisačica Lucija Ćirić Bagarić ne propušta priliku skrenuti pozornost na sebe, prije svega odličnim rezultatima. Posljednji takav postigla je na ITF–ovu turniru tenisačica u estonskom Parnauu, kada je stigla do finala, nakon čega uživa u najboljem plasmanu karijere. Stigla je do 420. mjesta WTA liste (+53), ali njezin se potencijal može još bolje sagledati kada se pogleda njezina pozicija među vršnjakinjama, tu je u svjetskom Top 50. Pa, je li to njezin najveći uspjeh dosad?

– Jedan od najvećih svakako jest, no jednako sam ponosna i na činjenicu da sam bila u Top 20 najboljih juniorki svijeta, da sam s juniorskom reprezentacijom bila druga u Europi, nastupala za seniorsku reprezentaciju te osvojila tri ITF–ova seniorska turnira – kaže mlada Dubrovčanka.

Tata igrao za reprezentaciju

19.07.2020., Zagreb - Oleande terasa Hotela Esplanade. Svecana proslava igracica na celu sa Anom Konjuh, strucnog stozera, prijatelja i obitelji nakon obrane naslova ekipnih prvakinja Hrvatske.rTenisacice HTK Zagreb pobijedile su u danasnjem uzbudljivom finalu ekipnog prvenstva Hrvatske ekipu zagrebackog Top Spina zahvaljujuci boljoj set-razlici (7-6), jer je rezultat u mecevima bio 3-3. Lucija Ciric Bagaric. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kad ste počeli trenirati tenis i na čiji poticaj?

– Nakon nekoliko sati baleta, na koji me mama prvi put odvela kao djevojčicu jer sam voljela plesati, a tata me odveo na teniske terene na Lapadu i tu je počela ljubav prema tenisu. Balet više nije imao šanse. Nakon toga sam krenula na prve turnire i zaljubila sam se u tenis koji je danas prva i zadnja stvar na koju pomislim u danu.

Jesu li vam se roditelji također bavili sportom?

– Tata Boris igrao je za malonogometni klub Square te za hrvatsku reprezentaciju 1998., tako da sam sportske gene pokupila od njega.

Čime ste u svojoj igri zadovoljni, a na čemu kanite još poraditi? Što kažu treneri Damjan Peterlin (teniski) i Kristijan Blažević (kondicijski)?

– Zadovoljna sam raznovrsnošću svoje igre. Volim napadati i stisnuti suparnicu jer tada bolje igram. Želim poraditi na agresivnosti u poenima, dolasku na mrežu i bržem završavanju poena.Također, volim svoju igru temeljiti na servisu i mislim da tu imam još puno prostora za napredak.

Spomenuli ste seniorsku reprezentaciju, kakva su vaša iskustva i što mislite kada ćemo napokon postići neki veći uspjeh u Kupu B. J. King?

– Jako sam sretna i ponosna što sam ove godine prvi put bila pozvana u seniorsku reprezentaciju. Žao mi je što smo ispali u niži rang natjecanja, ali vjerujem da se brzo možemo vratiti na razinu na kojoj smo bili, a mislim da imamo kvalitetu i za više od toga. Imamo jako mladu reprezentaciju i sve napredujemo.

POVEZANI ČLANCI:

Koliko dnevno trenirate i – što je sa školom?

– Dnevno provodim jako puno vremena na terenu. Teniske treninge imam dva puta dnevno, dok na kondiciji s trenerom radim jednom tjedno. Uz to, šetnje i trčanje sastavni su dio mojeg tjedna. Obrazovanje mi je također važno, zato paralelno s tenisom završavam i srednju dopisnu školu.

A kako provodite slobodno vrijeme?

– Ono malo slobodnog vremena koje imam volim provesti u šetnji s prijateljicom, u kinu ili uživajući u nekoj finoj hrani, najčešće sushiju, koji obožavam. Ako na putovanjima nađem nekoliko sati slobodnog vremena onda najčešće s trenerom odem u razgledavanje znamenitosti grada.

Koji vam je glavni cilj u tenisu?

– U ovom trenutku glavni mi je cilj izboriti plasman koji će mi omogućiti igranje kvalifikacija na Grand Slam turnirima. A dugoročno... željela bih biti broj jedan na svijetu. Ili barem ući u top 10.

Tko vam je teniski idol?

– Roger Federer. Njegov način igranja i lakoća s kojom izvodi udarce su fascinantni. A od tenisačica najviše se divim Igi Šwiatek, zbog borbenosti i fokusiranosti na tenis.

Kako dočekati pire i pohano

19.07.2020., Zagreb - Oleande terasa Hotela Esplanade. Svecana proslava igracica na celu sa Anom Konjuh, strucnog stozera, prijatelja i obitelji nakon obrane naslova ekipnih prvakinja Hrvatske.rTenisacice HTK Zagreb pobijedile su u danasnjem uzbudljivom finalu ekipnog prvenstva Hrvatske ekipu zagrebackog Top Spina zahvaljujuci boljoj set-razlici (7-6), jer je rezultat u mecevima bio 3-3. Lucija Ciric Bagaric. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ako nije tajna, na što ste potrošili svoju prvu profesionalnu zaradu?

– Počastila sam se novim tenisicama. A i odvela sam obitelj na jednu ugodnu večeru.

Kad nakon duljeg vremena dođete kući, što tražite da vam mama skuha?

– Najdraže jelo koje poželim nakon dugo vremena na turnirima je pire i pohano meso te salata. Nema bolje od domaće kuhinje.