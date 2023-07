Bravo! Hrvatski tenisač Nino Serdarušić u paru sa Slovencem Rolom osvojio svoj prvi ATP naslov!

Hrvatski tenisač Nino Serdarušić je sa Slovencem Blažom Rolom osvojio naslov pobjendika u konkurenciji parova na ovogodišnjem izdanju ATP turnira Croatia Open u Umagu, oni su u finalu svladali prve nositelje Talijane Simonea Bolellija i Andreu Vavassorija sa 4-6, 7-6 (2), 15-13.

I za 26-godišnjeg Serdarušića i za 32-godišnjeg Rolu ovo je prvi ATP naslov u karijeri, a do njega su došli na vrlo dramatičan način realiziravši treću meč-loptu u odlučujućoj igri u kojoj su ujedno spasili i tri meč-lopte suparnika.

Serdarušić i Rola su bili u gotovo izgubljenoj situaciji kada su nakon izgubljenog prvog seta pali u zaostatak 1-3 u drugom. Ipak, uspjeli su nadoknaditi "break" zaostatka, a onda na dominantan način dobiti i "tie-break" za poravnanje u setovima.

Uslijedio je meč "tie-break" kojega su opet bolje otvorili Hrvat i Slovenac te poveli sa 8-4. No, uslijedio je niz od pet uzastopnih poena Talijana kojima su oni prvi stigli do meč-lopte. No, na servis Role hrvatsko-slovenska kombinacija je osvojila oba poena i ona stigla do svoje meč-lopte koja nije iskorištena. Imali su zatim Bolelli i Vavassori još dvije meč-lopte kod svog vodstva 11-10 i 12-11, posljednju uz servis, ali ih nisu iskoristili da bi Serdarušić i Rola kod vodstva 14-13 uspjeli ostvariti "mini-break" na svoju ukupno treću meč-loptu.

Serdarušić je tako postao prvi Hrvat koji je slavio u konkurenciji parova u Umagu. Lovro Zovko je triput dogurao do finala, dvaput s Ivanom Ljubičićem (2000. i 2001.), jednom s Marinom Čilićem (2011.). Franko Škugor je 2014. bio finalist sa Srbinom Dušanom Lajovićem, a 2016. su na korak do trofeja ostali Nikola Mektić i Antonio Šančić. Posljednji su od Hrvata do finala dogurali Marin i Tomislav Draganja 2017.