Unatoč kritikama javnosti, ugledni menadžer na klupi Engleske uvjeren da su na pravom putu

Nogometna reprezentacije Engleske ima maksimalan učinak u kvalifikacijama za SP 2026. i još nije primila pogodak, ali novinari i navijači smatraju kako još nisu pružili niti jednu upečatljivu partiju. Unatoč tome, izbornik Thomas Tuchel (52) uvjeren je da su na pravom putu, objavili su britanski mediji.

Sredinom listopada prošle godine objavljeno je da će njemački trener preuzeti izborničku funkciju "Gordog Albiona". Tuchel ima ugovor do kraja SP-a, a čelnici Nogometnog saveza jasno su mu dali do znanja da se od njega očekuje da donese kući pehar namijenjen svjetskom prvaku.

Englezi su pobijedili Albaniju (2-0), Latviju (3-0) i dva puta Andoru (1-0 i 2-0). Tuchel je nakon lipanjske pobjede 1-0 u gostima kod Andore bio vrlo kritičan prema svojim igračima. Englezi su u subotu na Villa Parku po drugi puta dobili slabašnu Andoru, ovaj puta s 2-0. No, statistika je pokazala da su odigrali goru utakmicu negoli kad su slavili s minimalnih 1-0. Stvorili su manje gol-šansi i imali manje udaraca prema protivničkom golu.

No, Tuchel je sada "promijenio ploču". Izjavio je da mu se je dopala partija koju su pružili njegovi igrači. "Bila je to solidna partija protiv momčadi koja igra u niskom bloku. Svidio mi se i pristup mojih igrača. Bilo je to puno bolje negoli kad smo ih dobili u lipnju", izjavio je Tuchel te je istaknuo da je uvjeren da su na pravom putu.

"Puno sam toga morao naučiti, jer dosad nikada nisam vodio reprezentaciju. Izbornički posao u reprezentaciji potpuno se razlikuje od posla koji obavljate na dnevnoj bazi u klubu. No, uvjeren sam da smo na pravom putu. Imat ćemo još dva okupljanja reprezentacije, odigrati po dvije utakmice u listopadu i studenome i siguran sam da ćemo nakon toga imati jasnu sliku između kojih igrača vlada bolja povezanost na terenu", ocijenio je Tuchel, koji je s Chelseajem bio europski prvak 2021. godine. Njemački strateg još je vodio Borussiju Dortmund, PSG i Bayern.

Engleska ima pet bodova više od drugoplasirane Srbije, koja ima utakmicu manje. Te dvije momčadi susrest će se u utorak u Beogradu. Samo pobjednik skupine izborit će direktan plasman na SP.