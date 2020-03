Ugledni Hrvat ne smije se vratiti, bio je u istom avionu kao i zaraženi: Ne mogu baš nikamo!

Odlukom Adama Silvera, NBA liga prekinuta je na najmanje 30 dana. Povjerenik najpopularnijeg košarkaškog klupskog natjecanja na svijetu najavio je razne mogućnosti, od otkazivanja cijele sezone pa do doigravanja čak i u srpnju.

Prije takvih odluka, središnji ured lige obavijestio je svih 30 klubova o pravilima ponašanja, a ona podrazumijevaju da NBA igrači ne smiju napuštati grad u kojem se nalazi njihov klub, da su zabranjeni momčadski treninzi, da igrači moraju biti u svoja četiri zida što je više moguće i da se jednom dnevno moraju javljati klupskoj medicinskoj službi koja će stalno provjeravati njihovo stanje.

Ne mogu baš nikamo

O zatvaranju NBA lige u karantenu popričali smo s hrvatskim trenerom Nevenom Spahijom, desnom rukom glavnog trenera Memphis Grizzliesa Taylora Jenkinsa.

– Za prekid natjecanja saznali smo neposredno nakon slijetanja u Portland, gdje smo trebali igrati s Blazersima. Do polaska zrakoplova u Memphis svi smo bili u svojim hotelskim sobama, a nakon povratka kući dočekao nas je popis mjera kojih se moramo držati. Što će biti dalje, nitko ne može predvidjeti.

Bez obzira na to što su u Portland doputovali čarterskim letom, Grizliji nisu mogli odmah krenuti kući.

– Kao i većina NBA klubova, koristimo Deltine zrakoplove, a u Portland smo doputovali istim zrakoplovom kojim su košarkaši Utah Jazza putovali u Oklahoma City. No, otkako se pojavio koronavirus, svi se zrakoplovi nakon svakog leta dezinficiraju.

A kao što se već zna, upravo je iz momčadi Ute prvi zaraženi igrač (Rudy Gobert), pa se Spahija zabrinuo za svog bivšeg igrača Bojana Bogdanovića kojem je bio trener u euroligašu Fenerbahçeu.

– Bojan je dobro, nije pozitivan na koronavirus i kod kuće je, u samoizolaciji.

Spahija je svjestan situacije.

– U ovakvim vremenima nemate pravo ni na trunku arogancije, a kretanje morate smanjiti na minimum. Srećom, mi smo i inače malo među drugim ljudima, posebice naši igrači, i uglavnom se naše kretanje svodi na relaciju stan-garaža-klub. Svi naši uredi i prostori za trening neprestano se čiste.

U saveznoj državi Tennessee broj zaraženih će sigurno rasti. A s obzirom na eksponencijalno širenje broja zaraženih u Europi, Spahija se čudi što Euroliga nije prije prekinula natjecanje i što je nemušto pokušavala premjestiti utakmice Milana u druge gradove.

– Danima sam razgovarao s Nikolom Vujčićem, sportskim direktorom Makabija, govoreći mu da ne znam što Euroliga čeka. Problem je što se taj virus prenosi s čovjeka na čovjeka, što nema lijeka i ne zna se kada će sve to stati pa je svim ljudima nužno ograničiti kretanje i zabraniti velika okupljanja. Čudile su me i neke izjave sportaša. Pa poslušajte epidemiologe, odakle vam pravo da iznosite mišljenje o nečemu u što se ne razumijete.

Potez Rudyja Goberta, koji se samo tri dana prije svoje dijagnoze izrugivao na račun koronavirusa, nije htio ni komentirati.

– Nemam što o tome reći, mogu mu samo poželjeti da se što prije oporavi. Očito je da u takvim situacijama neki ljudi dobiju inspiraciju da se prave odveć pametni. One koji govore da je to samo lakši oblik gripe pitam iz kojih to izvora crpe takve stavove i znanja. Pa najveći znanstvenici ovog svijeta to ne govore i danima ne spavaju da bi našli rješenje, a neki od laika preko usta prevale nevjerojatne stvari.

I da ima dozvolu poslodavca, Spahija ne bi mogao napustiti SAD jer je predsjednik Donald Trump zabranio sva putovanja prema zemljama Europske unije, a one su nama Hrvatima tranzitne pri povratku iz SAD-a.

– Ne mogu baš nikamo, a koliko znam, u cijeloj su Europi postrožena pravila putovanja. Vjerujem da bez testiranja na koronavirus i ne mogu napustiti SAD, a vjerojatno ni ući u neku drugu državu.

S obzirom na iznimnu gledanost NBA lige, a prosječni klub od ulaznica na samo jednoj utakmici zaradi više od tri milijuna dolara, to je veliki udarac za NBA biznis.

– Ogroman je to udarac. Bit će to strašni gubici. To je industrija koja donosi velik novac i zato su NBA vlasnici bili spremni igrati i bez publike, samo da se nastavi s televizijskim prijenosima.

Kako mu se svidjela ideja igranja bez publike?

– Meni se to čini razumnim. Čitao sam kako neki igrači izjavljuju da ne žele igrati bez publike jer im je to glupo. I meni je, no kada postoji viša sila onda se i tako mora postupiti. S obzirom na to da se virus lako prenosi s čovjeka na čovjeka, puno je veća mogućnost da se netko zarazi u masi od 20 tisuća ljudi nego ako je dvorana prazna.

I meni slijedi izolacija

Spahija kaže da nije u velikoj brizi, ali...

– Po prirodi nisam paničar, no osjećam nelagodu i zabrinutost i zato sam oprezan. Ovo mi je prva takva situacija u mojih 57 godina da nemam uporište za bilo kakvu odluku. Borite se s nečim što ne vidite, što možete samo pretpostaviti. Čujem da koronavirus ne ubija mlade ljude. Hvala Bogu da je tako, no mladi su prenosnici virusa na starije ljude. O tome sam baš pročitao članak pod naslovom “Korona ne ubija mlade, no počnite misliti na svoje starije”.

Hoće li vam samoizolacija teško pasti?

– Moj život u Memphisu bio je drukčiji nego onaj prije toga jer je s trenerom Taylorom Jenkinsom obim posla veći. Memphis nije New York, ja tu i nemam nekih prijatelja izvan kruga kolega s posla pa nije bilo ni odlazaka na jutarnju kavu. Kada nam završi radni dan, svi se zaputimo svojim kućama pa mi je društveni život bio drukčiji nego onaj prije.

