Bezobrazno ismijavaju Hrvata i njegove prijatelje, a razlog je - koronavirus!

Englezi su otkazali sve utakmice Premierligu do daljnjega, ali i sva druga nogometna natjecanja zbog opasnosti od koronavirusa.

Liverpool je ove sezone nedodirljiv u engleskoj ligi i nakon 29 kola ima 82 boda, čak 25 više od drugoplasiranog Manchester Cityja koji ima utakmicu manje.

Redsi su nakon 30 godina velikim koracima kročili prema naslovu, ali sada je upitno hoće li se prvenstvo završiti. To jednostavno znači da bi mogli ostati bez trofeja engleskog prvaka.

Liverpoolu treba samo šest bodova kako bi i službeno osvojio prvenstvo. Bude li otkazane sve utakmice, sezona će se poništiti, a Liverpool će ostati bez naslova.

Tako bi i hrvatski reprezentativac Dejan Lovren mogao ostati bez trofeja. Koronavirus mogao bi Liverpoolovim fanovima raspršiti snove...

Nakon odluke o prekidu prvenstva društvene mreže zatrpane su brojnim komentarima na račun Liverpoola kao velikog gubitnika.

Evo nekih:

'United i City napravili plan prije 34 godine za nepredviđene situacije za Liverpoolov naslov.'

Liverpool ain’t getting no title.



WE MOVE

pic.twitter.com/ECfv1yNwBX — NoWayJosé🇸🇪 (@MalteThfc) March 13, 2020

'Covid 19 Liverpool 18'

English premier league should be canceled due to corona virus and the winner given according to alphabetical order. CONGRATULATIONS AFC BOURNEMOUTH

liverpool fans👇😂 #coronavirusinKenya pic.twitter.com/Yuy5vEv82L — Real Mash (@254_icon) March 13, 2020

Me cooking up coronavirus in the lab, knowing it’ll give Naby 3 weeks to use as a “preseason” and kickstart his Liverpool career: pic.twitter.com/VaCfNZmSWN — 𝔹𝕊 (@BSSLFC) March 13, 2020

'Kunem se da nikada u svom životu nisam vidio nešto tako smiješno kao ovo da je virus zaustavio Liverpool pohod prema naslovu'

I swear down I have never in my life seen something as potentially funny as this virus stopping a first Liverpool title win in 30 years. — Northern Monkey (@N0rthOfTheWall) March 13, 2020

The 9am flight to Liverpool Monday morning with the amount of locals on it 😂 https://t.co/rg6XQWDabe — Dyllon Dynes (@dynesy21) March 13, 2020

brought arteta into the arsenal family just to stop liverpool from winning the league, wenger has done it again https://t.co/19P2cqf2TI — ¯\_(ツ)_/¯🕶 (@dobata) March 13, 2020

The amount of football fans begging on the season being void so Liverpool don’t win it is brilliant to see! pic.twitter.com/0qxW9fzn9I — Ben (@benjani211) March 13, 2020

“Well your comments retarded because until all teams have completed all games then they cannot hand Liverpool the title” pic.twitter.com/ePxPrjTfIB — MOLO (@_shameless_man) March 13, 2020

Suspenden la @premierleague y así todos los que somos seguidores del @LFC 😭 https://t.co/243NGn5yHH — Lego (@enriquelego) March 13, 2020

'Wenger je otišao iz Arsenala kako bi Arteta postao menadžer, kada je dobio koronavirus zaustavio je Liverpool da osvoji prvenstvo. Još je Wengerova majstorija'

Wenger left Arsenal so Arteta would eventually become manager and get coronavirus to stop Liverpool winning the league.

Another Arsène Wenger masterclass. pic.twitter.com/JEhBAyVF2W — Jake Rodrigues (@JakeRodrigues_) March 13, 2020

Liverpool when they hear the session might be Void! pic.twitter.com/4y9YZDUqZZ — Granty Elliott Sacks (@Grantyboiiiii) March 13, 2020

