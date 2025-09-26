Naši Portali
THE TIMES

Uefa donosi odluku koja će potresti nogometni svijet te izbacuje poznatu reprezentaciju?

Autor
Vecernji.hr
26.09.2025.
u 18:31

Priča se da je bivši američki predsjednik Donald Trump upozorio predsjednika Fife, Giannija Infantina, da ne povlači poteze koji bi doveli do sankcija

Reprezentacija Izraela je suočena s mogućim izbacivanjem iz krovnih nogometnih organizacija Uefe i Fife, a situacija je toliko ozbiljna da se u sprječavanje takvog scenarija uključio i premijer Benjamin Netanyahu, koji osobno pokušava uvjeriti nogometne čelnike da odustanu od sankcija, piše ugledni The Times.

Kako je objavljeno u četvrtak, Uefa planira sljedeći tjedan održati izvanredni sastanak Izvršnog odbora na kojem će se glasati o zabrani sudjelovanja Izraela u svim europskim natjecanjima. Navodno velika većina članova podržava drastičnu suspenziju, što bi gotovo sigurno značilo da Izrael neće moći sudjelovati na svjetskom prvenstvu iduće godine.

Prema informacijama, premijer Netanyahu je osobno zvao nekoliko visokih nogometnih dužnosnika kako bi ih uvjerio da ne poduzimaju mjere protiv Izraela. Priča se da je bivši američki predsjednik Donald Trump upozorio predsjednika Fife, Giannija Infantina, da ne povlači poteze koji bi doveli do sankcija.

Iako angažman političara teške kategorije poput Netanyahua pokazuje koliko je situacija ozbiljna, neki izvori iz nogometnih krugova smatraju da to nije dobro riješenje. Mnogi ga, naime, vide kao pokretačku snagu iza izraelskih akcija u Gazi, koje je istražna komisija UN-a proglasila genocidom.

Eventualna zabrana Uefe praktično bi značila da se Izrael ne može kvalificirati za Svjetsko prvenstvo iduće godine. Iako je riječ o Fifinom turniru, europske kvalifikacije igraju se pod okriljem Uefe. 

Donald Trump nogomet Izrael UEFA

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar McDonald
McDonald
18:46 26.09.2025.

Bivsi americki predsjednik!? O zemljo otvori se....

AN
Anton20
18:52 26.09.2025.

Koja razlika između Rusije i izraela.

