RAZOČARANI

Susjedi su jako bijesni na Igora Štimca, smatraju da je prema njima pokazao veliko nepoštovanje

Mostar: Konferencija za medije novog trenera HSK Zrinjski, Igora Štimca
Denis Kapetanovic/PIXSELL
26.09.2025.
u 17:30

Iako su se predstavnici medija u petak ujutro okupili kako bi čuli njegove dojmove o sudaru s gradskim rivalom Veležom, trenera ipak nije bilo

Trener mostarskog Zrinjskog, legendarni vatreni Igor Štimac našao se na udaru kritika u susjednoj Bosni i Hercegovini. Uoči prvog mostarskog derbija ove sezone, na press konferenciji nije se pojavio Igor Štimc. Iako su se predstavnici medija u petak ujutro okupili kako bi čuli njegove dojmove o sudaru s gradskim rivalom Veležom, trenera ipak nije bilo. 

Umjesto njega pred novinare je izašao njegov pomoćnik Mario Tot s vrlo kratkom pripremom, jer je obavijest da će on prisustvovati stigla tek neposredno prije početka tiskovne konferencije. To je izazvalo veliko razočaranje među novinarima koji smatraju da Štimac nije nimalo korektan prema njima. 

Kako donosi BiH portalu Bljesak.info, ovo nije prvi put da Štimac kasni ili preskače službene klupske obveze. U nekoliko navrata već je dolazio sa zakašnjenjem, a jednom je press konferencija zbog njega kasnila više od pola sata.

Današnje potpuno izostajanje mnogi u Mostaru doživljavaju kao signal nepoštovanja prema medijima, a spomenuti medij postavio je pitanje: "Gospodine Štimac, bi li i u Hajduku to smjeli raditi?"

Evo koliko će Radomir Đalović dobiti novca nakon što ga je udario igrač, neće se baš obogatiti
nogomet BiH Zrinjski Igor Štimac

