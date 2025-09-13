Udarac za Real, barem dva mjeseca će biti bez važnog igrača

Nogometaš Real Madrida Antonio Rüdiger ozlijedio je lijevi bedreni mišić zbog čega će pauzirati najmanje dva mjeseca, pišu španjolski mediji.

Prva momčad španjolske lige objavila je da se Rüdiger ozlijedio na treningu u petak i da se se radi o ozljedi bedrenog mišića, ali nije rekla koliko će Nijemac morati mirovati. Prema pisanju španjolskog lista As, 32-godišnji njemački reprezentativac će izbivati najmanje dva mjeseca.

Ove sezone ovaj branič odigrao je samo jednu utakmicu u prvenstvu, ali u protekloj sezoni, unatoč nekim ozljedama, odigrao je 55 utakmica za Real i postigao tri gola.

Real u subotu gostuje kod Real Sociedada, a sljedeći tjedan će započeti sezonu Lige prvaka protiv Marseillea.