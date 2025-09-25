U Zagrebu pada odluka tko će biti novi europski prvak: Čeka nas novi spetakl

Hrvatska će od 3. do 5. listopada, biti domaćin Croatia Rallyja, utrke iz kalendara Europskog reli prvenstva, koje se nakon više od 12 godina vraća na hrvatske ceste, a ono će poslužiti kao najava i uvod u povratak najboljih svjetskih vozača i momčadi u travnju 2026., kad će se ponovno voziti WRC Croatia Rally.

- Uz dolazak najvećih rally vozača današnjice, s posebnom radošću iščekujemo i nastupe hrvatskih vozača koji su inspiracija budućim generacijama i potvrđuju identitet motosporta u našoj zemlji - rekao je Robert Markt, predsjednik Hrvatskog auto i karting saveza.,

Ovogodišnje Europsko prvenstvo u reliju donosi iznimno uzbudljivu borbu za naslov. Poljak Mikolaj Marczyk je trenutačno vodeći sa 146 bodova, ali prema pravilniku natjecanja odbit će mu se najslabiji plasman sezone te će nakon tog umanjenja imati 133 boda. Talijan Andrea Mabellini (131) i Irac Jon Armstrong (113) glavni su mu konkurenti za naslov te se očekuje neizvjesna i napeta borba do zadnjeg brzinskog ispita. Od hrvatskih vozača na Croatia Rallyju će sudjelovati Eris Marotti, Jan Pokos, Martin Ravenščak, Dario Merlić, Marko Fakin, Igor Tomljanović i Luka Latinović.

- Prijavljeno je 59 posada u konkurenciji Europskog prvenstva, među kojima je sedam hrvatskih. Izuzetno smo zadovoljni listom prijava koju predvode Poljak Miko Marczyk, Talijan Andrea Mabellini i Irac Jon Armstrong koji će u Hrvatskoj odlučivati o naslovu Europskog prvaka. No, startni broj 1 rezerviran je za Finca Laurija Joonu, vozača s WRC iskustvom. Sve klase Europskog prvenstva osim Junior ERC su otvorene i publika će moći uživati u bespoštednim borbama za važne bodove. Zatim slijedi i 20 posada koje će se natjecati za bodove u Međunarodnom zonskom prvenstvu Hrvatske, u kojem će po prvi put u povijesti nastupiti i Rally1 automobil za čijim će upravljačem biti Adrien Fourmaux, koji ujedno drži i rekord Power Stagea - istaknuo je Željko Štefanić, direktor ERC Croatia Rallyja

Vrhunac natjecanja bit će Power Stage u Kumrovcu, gdje će se voziti za dodatne bodove i proglasiti pobjednik ERC Croatia Rallyja 2025., nakon čega slijedi proglašenje europskog prvaka i svečana dodjela nagrada u Petom kupeu.

- Ovo je osmi put da se Croatia Rally boduje za Europsko prvenstvo, no dosad još nije imao ovakav značaj i odlučivao o naslovu prvaka. Marczyk i Mabellini dosad su pokazali najviše u prvenstvu, ali Croatia Rally donosi puno zamki. Tu bi do izražaja moglo doći Marczykovo iskustvo, jer je već jednom vozio na hrvatskim brzincima. Svake godine nastojimo trasirati rally dionicama koje predstavljaju izazov za posade i uvijek nam je drago kad se odluka događa u posljednjim metrima - istaknuo je Marin Frčko, dopredsjednik organizacijskog odbora ERC Croatia Rallyja.