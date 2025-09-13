Naši Portali
VEĆ DEVASTIRANA GACKA

Tajna državnog projekta koji bi mogao uništiti našu prelijepu kršku ponornicu

Autor
Nataša Vlašić Smrekar
13.09.2025.
u 12:08

I crpljenjem na Šumećici ili bilo kojoj drugoj lokaciji na vodotoku Gacku se ugrožava jer se time smanjuje razina vode, podiže temperatura i ugrožava njezina flora i fauna

Prije oko dvije godine stanovnici Otočca i Gacke digli su se na noge da bi spriječili projekt senjske tvrtke Vodovod Hrvatsko primorje – Južni ogranak, kojim bi se crpila voda izravno s rijeke Gacke prijeteći njezinim potpunim uništenjem. Više od 5000 građana potpisalo je tada peticiju kojom se zahtijeva zabrana bilo kakvog zahvata u sadašnji vodotok, proglašenje rijeke Gacke i njezina speleološkog sustava krškim fenomenom od posebne važnosti za taj kraj i Republiku Hrvatsku te revitalizacija desnog i lijevog kraka rijeke Gacke.

Daleko od javnosti

