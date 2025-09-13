Tajna državnog projekta koji bi mogao uništiti našu prelijepu kršku ponornicu

Prije oko dvije godine stanovnici Otočca i Gacke digli su se na noge da bi spriječili projekt senjske tvrtke Vodovod Hrvatsko primorje – Južni ogranak, kojim bi se crpila voda izravno s rijeke Gacke prijeteći njezinim potpunim uništenjem. Više od 5000 građana potpisalo je tada peticiju kojom se zahtijeva zabrana bilo kakvog zahvata u sadašnji vodotok, proglašenje rijeke Gacke i njezina speleološkog sustava krškim fenomenom od posebne važnosti za taj kraj i Republiku Hrvatsku te revitalizacija desnog i lijevog kraka rijeke Gacke.
