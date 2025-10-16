Naši Portali
Rasprava o Hrvatu

U Turskoj izbila svađa zbog Brune Petkovića: 'Poderat ću svoju diplomu'

Dinamo i Lokomotiva sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a
Autor
Robert Junaci
16.10.2025.
u 21:31

Iskreno, ako Petković ne bude barem tri puta učinkovitiji od En-Nesyrija u Fenerbahčeu, ja ću poderati svoju Uefa B licenciju

Bruno Petković, donedavni napadač Dinama nakon 'razvoda braka' s plavima i Zvonimirom Bobanom karijeru je nastavio u Turskoj, sa svojim Kocaelisporom. I ide mu dobro, u osam utakmica četiri je puta bio strijelac, brzo je dobio i kapetansku vrpcu.

Turski komentator Burak Kural, gostujući u programu 'Süper Lig Analiz', svojim je izjavama o Petkoviću iznenadio sve u Turskoj te pokrenuo žestoke rasprave u nogometnim krugovima.

Rekao je da Petkovića smatra boljim od marokanskog napadača Fenerbahčea, En-Nesyrija, te da bi, kad bi trebalo, čak bio spreman poderati svoju UEFA B diplomu kako bi podržao svoju tvrdnju.

- Po mom mišljenju, postoje igrači produktivniji od Abrahama, Durana ili En-Nesyrija. Možda neće biti na razini Osimhena ili Icardija, ali mogu svojim klubovima značajno pomoći. Ne treba ni spominjati Onuachua - on sam drži momčad Trabzona'. Mogu istaknuti Brunu Petkovića, on je napadač koji je ranije bio na radaru Trabzonspora, a sad igra za Kocaelispor Iskreno, ako Petković ne bude barem tri puta učinkovitiji od En-Nesyrija u Fenerbahčeu, ja ću poderati svoju UEFA B diplomu – slikovit je bio Kural i podsjetio na našeg dragog Ćiru Blaževića koji je najavio da će poderati svoju trenersku diplomu, ako Robert Prosinečki postane igrač.

Sve je to izazvalo žestoke rasprave u turskim nogometnim krugovima, a mi se nadamo da spomenuti turski komentator svoju licenciju neće morati podrapati.
Ključne riječi
Robert Prosinečki Miroslav Blažević Ćiro Bruno Petković

