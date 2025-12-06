Jakov Kitarović u Zagrebu otvorio veliki događaj: 'Iznimna je čast'

Drugi dan 57. Zlatne piruete u umjetničkom klizanju, sinoć je obilježilo svečano otvaranje na klizalištu Velesajam, te dramatičan rasplet muškog finala. Natjecanje je svečano otvoreno uz prisustvo sportaša, trenera, službenih delegacija i brojnih ljubitelja klizanja.

"Iznimna nam je čast i zadovoljstvo dočekati ovoliki broj natjecatelja i nadamo se kako ćemo uskoro imati priliku ugostiti ih u Ledenoj dvorani Doma sportova," izjavio je predsjednik Hrvatskog klizačkog saveza Jakov Kitarović.

Svečano otvorenje dodatno su uljepšali nastup operne pjevačice Marije Vidović, te impresivne koreografije mladih nada umjetničkog klizanja, mlađih juniorki Zagrebačkih pahuljica.

Muško finale donijelo je dramatične preokrete u odnosu na poredak nakon kratkog programa. Pobjedu je odnio Francuz Kevin Aymoz s ukupno 239.52 boda. Estonac Arlet Levandi, koji je nakon kratkog programa bio peti, briljirao je u slobodnom programu i osvojio srebro s 226.88 bodova. Treće mjesto pripalo je Francuzu Lucu Economidesu, koji je natjecanje zaključio s 219.60 bodova.

Hrvatski predstavnik Jari Kessler (29) odličnim slobodnim programom zauzeo je 7. mjesto u konkurenciji 22 natjecatelja, čime je ostvario jedan od svojih najboljih rezultata u ovoj sezoni te dodatno podigao očekivanja uoči nastavka natjecanja.

"Današnji dan bio je nešto zahtjevniji od jučerašnjeg, ali trudio sam se boriti za svaki element posebno i jako sam zadovoljan osobnim rekordom. I dalje ima prostora za napredak," izjavio je Kessler.

U iznimno jakoj konkurenciji plesnih parova slavili su Talijani Charlene Guignard i Marco Fabbri s ukupno 204.18 bodova. Srebrnu medalju osvojili su francuski predstavnici Loicia Demougeot i Theo le Mercier s 187.84 bodova, dok je bronca pripala češkom paru Katerina Mrazkova i Daniel Mrazek, koji su natjecanje završili s 184.18 bodova.

Zlatna pirueta se nastavlja u subotu završnim programima u preostalim kategorijama kada nas očekuje finale slobodnih programa žena, te finale sportskih parova. Publika posebno željno iščekuje nastup Meri Marinac, hrvatske predstavnice kojoj je ovo prva Zlatna pirueta, a čiji je nastup u kratkom programu izazvao veliko zanimanje.

Za kraj dana gledatelje očekuje revija pobjednika Zlatne piruete u 20:30, koja će se održati u Ledenoj dvorani Zibel u Sisku, čime će ovogodišnje izdanje natjecanja biti svečano.