Jakirović otkrio kako je napustio Rijeku i kako je izgledao prvi susret s Miškovićem: 'Rekao mi je da sve otjeram'

Hrvatski nogometni stručnjak Sergej Jakirović gostovao je emisiji 'Druga strana medalje' na MaxSportu. Bivši trener Gorice, Rijeke i Dinama otkrio je voditeljici Valentini Miletić kako je uopće došlo do kontakta s Rijekom u koju je stigao iz mostarskog Zrinjskog:

- Nitko ne zna da je to bio treći poziv Rijeke u tri mjeseca. Prvi put su me kontaktirali između dvije utakmice sa Slovanom Bratislavom, tada sam ih odbio. Onda su me zvali nakon što su izgubili 2:1 od Varaždina, iako su vodili. Treći put su me zvali nakon ispadanja od BSK-a u Kupu. To je već bilo nakon što su me napali u Trebinju. Svaki put kad su me kontaktirali, bilo je izravno, ne preko kluba, i to je važno jer je tako bilo i kada sam išao iz Rijeke u Dinamo. Na prvom sastanku s Miškovićem dao mi je odriješite ruke i rekao da sve potjeram - rekao je.

Jakirović je šokirao hrvatsku nogometnu javnost u kolovozu 2023. kada je na samom početku sezone preselio s klupe Rijeke na onu Dinama u trenutku kada su se oba kluba borila za mjesto u eurokupovima. Na klupi Modrih naslijedio je Igora Biščana. Pisalo se tada kako su Modri 'ukrali' trenera Rijeci, a Jakirović je u emisiji otkrio detalje transfera koji mu navijači Rijeke do danas nisu oprostili:

- Nije mi bilo lako, a moj asistent mi je rekao: ‘Ne bih ti bio u koži.‘ Sve se dogodilo u sat vremena. Dinamo je htio da sjednem u auto i odem u Zagreb. Prvo sam nazvao Raića-Sudara i rekao mu da žele platiti otkupnu klauzulu. On je rekao da će zvati Miškovića, pa sam ga ja nazvao. Javio mi se s ‘reci‘ i tada sam shvatio da već zna. Imao sam i ponudu reprezentacije Bosne i Hercegovine i to sam im rekao. Ali tada sam znao da će biti vremena za reprezentaciju. Tada su mi rekli da ćemo dogovoriti novi ugovor u kojem bi se izbacila klauzula.

Trener engleskog Hull Cityja rekao je kako mu je i obitelj patila zbog tog transfera:

- Dinamo je ponudio opciju da ostanem voditi Rijeku protiv Lillea, ali Mišković je to odbio. Dinamo je u tom slučaju tražio da ne mora platiti odštetu. Tajming? Kad je dobar tajming u nogometu? Rijeka se nije zaštitila novim ugovorom. Napravili su mi veliki problem, sve su svalili na mene. Imam ženu i obitelj koju su zvali kasno u noć. Jedan policijski inspektor pitao me zašto to nisam prijavio, ali to nikada nisam htio. Najteže je to padalo mojoj ženi.

Osvrnuo se i na svoje vrijeme u Dinamu.

- To su bile jako teške okolnosti. Otišli su Šutalo, Livaković i Ivanušec. Najveći problem bio je to što nismo imali plan kako zamijeniti tri standardna hrvatska reprezentativca. Doček u Rijeci? Svatko ima pravo na mišljenje, a ja sam to profesionalno odradio - dodao je 48-godišnji hrvatski stručnjak.

Rekao je i kako između njega i Damira Miškovića nema zle krvi te kako su prvi puta nakon Jakirovićevog odlaska s Rujevice vidjeli prošle godine u hotelu Westin kada su popili nekoliko čaša vina i razgovarali oko tri sata.