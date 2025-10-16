Bivši trener ispričao potpuno nevjerojatan događaj iz aviona nakon što je uveo Dinamo u Ligu prvaka

Hrvatski nogometni stručnjak Sergej Jakirović gostovao je emisiji 'Druga strana medalje' na MaxSportu. Jedna od tema koja će svakako zanimati gledatelje je ona kada je uveo Dinamo u Ligu prvaka s dvije pobjede u play-offu protiv Karabaha, ali mu je bilo jasno da se sprema njegova smjena.

- Nakon poraza 9:2 od Bayerna u Munchenu sjedio sam sa svojim stožerom u sobi i samo smo čekali kad će doći bijeli dim, odnosno crni dim, ha, ha. Znao sam što slijedi. Meni je u Bakuu, kad smo ušli u Ligu prvaka, od punog aviona na tome čestitalo četvero ili petero ljudi. Tu mi je bilo sve jasno, nisam glup - rekao je Jakirović.

Iako je s plavima ostvario jako dobre rezultate i nizom od 14 pobjeda uzeo dvostruku krunu u Hrvatskoj, u klubu se još krajem te uspješne sezone naveliko pričalo o njegovoj smjeni.

- Do mene su još od ožujka te godine stizale informacije da će vjerojatno doći do promjene. Valjda su novi ljudi koji su došli u klub imali takvo mišljenje, ne znam na osnovu čega jer sam ja davao sve za taj klub. Prvi veliki signal mi je bio što mi se nije ponudio novi ugovor nakon dvostruke krune. Nije ni nakon ulaska u Ligu prvaka i znao sam da se samo čeka nešto, ali nikome ništa ne zamjeram - ispričao je Jakirović.