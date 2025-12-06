Naši Portali
MAKSIMIR, 15 SATI

Evo gdje gledati Dinamo i Hajduk: Derbi prenose čak tri kanala, svi će ga moći pratiti

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
06.12.2025.
u 08:56

Dobra vijest za navijače jest da će derbi biti dostupan široj publici. Uz MAXSport i Hajduk Digital TV, utakmica će se prenositi i na HTV 2, gdje prijenos počinje u 14:55. Riječ je o iznimci u programskom rasporedu HRT-a kako bi ključna utakmica borbe za naslov bila dostupna svim ljubiteljima nogometa u Hrvatskoj.

U jeku borbe za naslov Dinamo i Hajduk danas od 15 sati na Maksimiru igraju drugi ovosezonski derbi, koji bi mogao značajno utjecati na rasplet prvenstva. Nakon remija Hajduka protiv Varaždina, Dinamo je pobjedom nad Goricom preuzeo vrh ljestvice i u derbi ulazi s bodom prednosti, ali i psihološkom prednošću domaćeg terena.

Ulozi su iznimno visoki, a pritisak je posebno naglašen na trenerskim klupama. Dinamo bi eventualnom pobjedom pobjegao na četiri boda i ozbiljno uzdrmao ambicije Splićana, ali i poziciju trenera Gonzala Garcíje. S druge strane, trijumf Hajduka na Maksimiru vratio bi Bijele na vrh i pritisak prebacio na domaću stranu uoči zimske stanke.

HŽalostanV
09:02 06.12.2025.

Konačno da je HRT počeo raditi , zašto ga i plaćamo

