U rumunjskom gradu na koji je pao dron živi jedan Hrvat, čuli smo se s njim

Vijest da je ruski dron ušao u rumunjski zračni prostor i onda udario u stambenu zgradu uzbunila je i članice NATO saveza jer Rumunjska je njen dio. Za sportsku javnost to je bila alarmantna vijest jer dron je udario u zgradu u gradu Galati, a u tom je gradu u klubu Otelul naš bivši reprezentativac Stjepan Tomas.

Srećom, Tomas sada nije tamo nego je u Zagrebu, ali sigurno je da nije ugodno znati da je u tom gradu nedaleko od granice s Ukrajinom život postao opasan. Čuli smo se s Tomasom i u ovom trenutku nije imao informacije ima li među ozlijeđenima u tom padu drona njemu netko poznat, no on se sprema uskoro na povratak u Rumunjsku i na početak priprema svoje momčadi.