Hrvatski trener izborio elitni rang, sad će biti i sportski direktor

Susret Rudeša i Jaruna u 25. kolu SuperSport Prve nogometne lige
Goran Stanzl/PIXSELL
Autor
Željko Janković
28.05.2026.
u 22:49

Ovo je poruka stabilnosti, kontinuiteta i jasne sportske vizije kluba koji zna kamo želi ići. Pred nama su novi izazovi, novi ciljevi i nova poglavlja. A posebno nas veseli što ih nastavljamo ispisivati zajedno s čovjekom kojem vjerujemo - stoji u priopćenju...

Alen Peternac nastavlja suradnju s Rudešom. Klub iz zapadnog dijela Zagreba produljio je suradnju s trenerom koji je izborio povratak u Supersport HNL. Ugovor je potpisan na dvije godine, a Peternac će, osim trenerske funkcije, preuzeti i onu sportskog direktora. Pred Peternacom je veliki izazov u novoj prvoligaškoj sezoni u kojoj će imati priliku potvrditi svoj trenerski talent.
Priopćenje Rudeša prenosimo u cijelosti:
'S ponosom objavljujemo — Alen Peternac ostaje na čelu NK Rudeš! Nakon sezone u kojoj je naš klub ponovno izborio povratak u najviši rang hrvatskog nogometa, NK Rudeš i Alen Peternac dogovorili su nastavak suradnje na još dvije godine. Uz funkciju glavnog trenera prve momčadi, Alen Peternac preuzima i funkciju sportskog direktora kluba, čime mu je povjeren kompletan sportski razvoj i budućnost NK Rudeš. Ime Alena Peternaca odavno je upisano u nogometnu povijest. Kao igrač ostavio je dubok trag u hrvatskom i europskom nogometu, posebno u španjolskoj La Ligi gdje je postao legenda Real Valladolida, a kroz karijeru nosio je dres hrvatske reprezentacije i nastupao za brojne velike klubove. Ni nakon igračke karijere nije se udaljio od vrhunskog nogometa. Svoje trenersko i nogometno iskustvo gradio je kroz sustav GNK Dinamo Zagreb, radio u snažnim međunarodnim nogometnim sredinama poput Al Aina i Al Hilala te sudjelovao u osvajanju trofeja i stvaranju visokih sportskih standarda na najvećim razinama profesionalnog nogometa. Danas, s istim žarom, znanjem i strašću, nastavlja graditi priču NK Rudeš. Jer neki ljudi jednostavno pripadaju nogometu. A neki karakterom pripadaju i Rudešu. Veliki zagrebački nogometni frajer danas i službeno ostaje — rudeški frajer.  Ova odluka nije samo potvrda uspješne sezone iza nas. Ovo je poruka stabilnosti, kontinuiteta i jasne sportske vizije kluba koji zna kamo želi ići. Pred nama su novi izazovi, novi ciljevi i nova poglavlja. A posebno nas veseli što ih nastavljamo ispisivati zajedno s čovjekom kojem vjerujemo.
Alene, hvala!
Idemo dalje zajedno. 
Mali kvart. Veliki klub'

