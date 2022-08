U Osijeku se okupile hrvatske odbojkašice, izbornik: Imamo još jako puno mjesta za napredak

Nakon nedavnog osvajanja FIVB Challenger Cupa te plasmana u Ligu Nacija, hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija u Osijeku je počela pripreme za kvalifikacije za Europsko prvenstvo koje se 2023. igra u Belgiji, Estoniji, Italiji i Njemačkoj.

– Nakon kratke pauze krenulo je okupljanje u Osijeku. Emocije su se slegle. Ponosni smo na ono što smo napravili u Zadru. To nam je velika potvrda za trud i rad koji smo uložili te disciplinu koje smo se držali. To nam je vjetar u leđa. No, moramo stajati čvrsto nogama na zemlji jer imamo još puno rada. Posebno me veseli što u ekipi ima još mnogo mjesta za napredak. U Osijeku se fokusiramo na kvalifikacije za Europsko prvenstvo, koje su nam prvi cilj. Svakako, cijelo je ovo ljeto priprema za Svjetsko prvenstvo koje nas čeka u Nizozemskoj i Poljskoj – rekla je Samanta Fabris i dodala

– Nažalost, još se nisam uspjela pridružiti timu zbog ozljeda koje sam imala prije. Moram još odraditi nekoliko dana rehabilitacije i onda se pridružujem djevojkama u Osijeku.

Hrvatska u kvalifikacijama igra protiv reprezentacija Farskih otoka (21. 8. Hrvatska, 10. 9. Farski otoci), Izraela (24. 8. Izrael, 7. 9. Hrvatska) i Rumunjske (28. 8. Hrvatska, 3. 9. Rumunjska).