SJAJNI NAPADAČ

U Milanu vjeruju da će Ibrahimović s 40 godina potpisati novi ugovor

"Ibrahimović zna što želi, on nikada ne glumi. Ona zna kakav ugovor s Milanom može dobiti. Ako smatra da više ne može, on će to prvi reći. No, mislim da on želi nastaviti. Ibrahimović nikada neće biti teret za Milano, samo može biti dobitak", izjavio je Maldini.