U "luđačkom" finalu Norvežanin i Amerikanac oborili najdugovječniji svjetski rekord na 400 metara!

Norvežanin Karsten Warholm osvojio je zlatnu medalju na 400 metara s preponama na Olimpijskim igrama u Tokiju uz novi svjetski rekord 45.94.

Dvostruki svjetski prvak (2017, 2019) je do prve olimpijske medalje u karijeri stigao s novim svjetskim rekordom 45.94 što je za 76 stotinke sekunde bolje vrijeme od njegovog i svjetskog rekorda kojeg je istrčao 2. srpnja na mitingu Dijamantne lige u Oslu.

Warholm je tada istrčao 46.70 sekundi, čime je za osam stotinki nadmašio 29 godina star rekord Amerikanca Kevina Younga koji je bio najdugovječniji svjetski rekord u trkačkim disciplinama, a postavljen je četiri godine prije nego što je Warholm rođen. Sada je sjajni Norvežanin u u jednoj od "najluđih" olimpijskih utrka svih vremena bio još brži.

Osim što je Warholm srušio svjetski rekord, još je šest finalista završilo utrku s nacionalnim ili kontinentalnim rekordom. Drugi je bio Amerikanac Kevin Young Rai Benjamin sa 46.17, što je također bilo brže od starog svjetskog rekorda, dok je bronca pripala Brazilcu Alisonu dos Santosu s rezultatom 46.72.

"Osjećam se ludo i euforično. Ne mogu vjerovati koliko je to bilo brzo. Često me pitaju o savršenoj utrci. Rekao sam da ona ne postoji, ali ovo je najbliže što sam ikada išao," kazao je 25-godišnji Norvežanin.

Tokyo 2020 Olympics - Athletics - Men's 400m Hurdles - Final - Olympic Stadium, Tokyo, Japan - August 3, 2021. Karsten Warholm of Norway poses next to his new world record as he celebrates after winning gold.

"Rekao sam si da želim odraditi utrku koju ću pamtiti. Želio sam nagradu za sav moj trud. Olimpijska medalja mi je nedostajala i ne mogu vam opisati koliko mi je ovo važno," dodao je.

Kad je vidio zapanjujuće vrijeme, Warholm je izgledao u šoku prije nego što je pao na koljena. Benjamin je bio jednako zadivljen svojim vremenom, tim više što je bilo dovoljno samo za drugo mjesto.

"Obojica su oborili stari svjetski rekord. Ne mogu vjerovati što smo upravo vidjeli," rekao je BBC -jev komentator i bivši svjetski prvak na 1500 metara Steve Cram.

Tokyo 2020 Olympics - Athletics - Men's 400m Hurdles - Final - Olympic Stadium, Tokyo, Japan - August 3, 2021. Karsten Warholm of Norway reacts after crossing the line to win gold and setting a world record

U drugom finalu jutarnjeg programa u skoku u dalj savila je Njemica Malaika Mihambo s rezultatom 7.00 metara.

Svjetska prvakinja Mihambo je do zlata stigla u zadnjoj seriji "preskočivši" Amerikanku Brittney Reese koja je skočila tri centimetara kraće.

Treća je bila Nigerijka Ese Brume također sa 6.97 metara, dok je brončana iz Rija Srpkinja Ivana Španović bila je četvrta s rezultatom 6.91.

