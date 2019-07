U karijeri je zaradio 12 milijuna, a danas igra za - dvije i pol tisuće eura

Disco Tommy – na pomoćnom terenu. Taj nadimak nosio je Tommy Robredo (36) u danima slave, zbog kovrčave “disko” frizure. Danas, kratko ošišan, s bijelom kapom na glavi, no i dalje s reketom u ruci pojavio se na ATP-u u Umagu. Na mjestu na u kojem je bio kralj. Kralj Robredo. Ali to je povijest... Navikao je dečko iz Barcelone igrati u Umagu u finalu ATP-a. Sada je igrao u nedjelju no – u nedjelju prije, u kvalifikacijama. Bori se da uđe u glavni turnir. Sjeli smo i porazgovarali s njime nakon meča. Kralj u kvalifikacijama?

– A što ću, takva su vremena došla. Danas mi je ranking visok, oko 160. sam na svijetu (nekad peti igrač svijeta, nap.a) pa moram igrati kvalifikacije. Ide vrijeme... Prije šest godina ovdje sam igrao finale. Stvari se mijenjaju, pa se moram boriti za mjesto u glavnom turniru. Igrao je u 11.30, po najvećem suncu. Legenda Umaga, pobjednik 2013. i finalist 2014., bio je poput nekog mladića koji se tek probija. A nekad se borio s najboljima – Federerom, Murrayem, iz Umaga izbacio i – Čilića, osvajao Davis kup, u parovima Australian Open i Roland Garros...

– Igram dobro i dalje. Možda pobijedim u kvalifikacijama i probijem se u glavni turnir. Bio bih jako sretan. Kako to psihički podnosi? – Bio sam kralj Umaga, no sad je tako kako je. Penjem se od prve stepenice. Ma nije nikakav problem. Igram što god treba, i s time sam OK. Ako hoću igrati na centralnom terenu, kao nekad, moram proći i ovaj dio priče. Ne znam više koliko sam puta bio na ATP–u, pet ili šest. Imam prekrasne uspomene. Kad u nekom gradu osvojiš turnir, kao što sam ja u Umagu, onda to mjesto obožavaš! Tako je sa mnom i Istrom. Uostalom, kad sam ovdje otišao do kraja, bio mi je to 12. naslov u karijeri, i posljednji.

Ima li opuštanja? Tuluma nakon mečeva?

– Hotel, spavanje, klopa i opet u borbu.

Lova? U nedjelju oko podneva 2.555 eura je ušlo na konto Disco Tommyja za ulazak u drugo kolo kvalifikacija. A u karijeri gotovo 12 milijuna eura.

Glavni ždrijeb teniskog turnira u Umagu kreće u utorak. Borna Ćorić prvi meč igra u četvrtak, spreman je i Fabio Fognini. A možda u društvo uskoči i Robredo. Sve prati i Slavko Rasberger, koji je od prvog čovjeka grada Vilija Bassanesea dobio posebno priznanje. – Grad s ponosom čestita sugrađanu Rasbergeru što je ovim turnirom od Umaga napravio kolijevku hrvatskog tenisa. Imao je viziju još prije tri desetljeća - kazao je Bassanese.

