U hramu hrvatske povijesti predstavljeni "Zlatni zaveslaji braće Sinković"

U prostorijama Državnog arhiva, najljepšoj secesijskoj zgradi u Hrvatskoj, održana je promocija knjige posvećene onima koji doista zaslužuju svoje mjesto u hramu hrvatske povijesti. A sportsku povijest veslačka braća Sinković pisala su na veličanstven način kojeg opisuje i prva knjiga o njima napisana "Zlatni zaveslaji braće Sinković" autorice Rosie Kugli i urednika Marijana Boršića.

- Zadovoljstvo nam je ovako proslavljene sportaše predstaviti na ovako kultnom mjestu - kazao je ravnatelj Državnog arhiva Dinko Čutura koji je bio samo jedan od govornika koji su izrazili svoje divljenje ovim šampionima sporta ali i ljudskosti.

- Ja sam se došao pokloniti vašem uspjehu, vašim zlatnim zaveslajima. Vi se oličenje odlika hrvatskog naroda, mali smo ali velika srca. Jedan kolega ministar mi je rekao da je najbolja hrvatska diplomacija zapravo sportska diplomacija - kazao je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.

- Tek kada sam Valenta i Martina upoznao, dobio sam stvarni dojam koliko su veliki sportaši ali i veliki ljudi koji složenim stvarima pristupaju jednostavno. U Olimpijskom selu u Parizu svjedočio sam kako svojim duhom utječete na ostale hrvatske olimpijce - dodao je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

A o sportskoj veličini braće Sinković govorio je i urednik knjige Marijan Boršić:

- Hrvati su uvijek imali sjajne veslače no ovakve veličine nikad nismo imali. Vječna je rasprava koliki je u nekom velikom uspjehu udio nadarenosti a koliki osobnog rada a do svjetskog vrha došli su samo oni koji su od najmlađih dana zavoljeli svoj sport te se kroz život odricali. A nakon svega toga, a to traje godinama, trenutak uspjeha prekratko traje. Možda nekoliko minuta a nakon toga sve ostaje povijest. Valentu i Martinu treba čestitati na svemu i poželjeti da nas još jednom obraduju ako to ikako bude moguće.

A da takvu namjeru imaju potvrdili su i glavni junaci ove knjige. Prvi je to najavio Valent:

- Veslanje je naš način života i što smo stariji sve više cijenimo ovakve trenutke. Zapravo, i dalje ne mogu pojmiti da je netko napisao knjigu o nama. Veslanje je naš način života pa na Olimpijske igre u Los Angelesu koje će se održati 2028. godine gledamo s veseljem. Zapravo, što više o tome razgovaramo sve češće pričamo da možda niti te Igre neće biti naše posljednje.

Ako bi ostali u veslanju sve do Brisbanea te 2032. Valent bi imao 44 a Martin 42. godine.

- Htio sam reći da je Valent kratkovidan no onda se ipak ispravio i spomenuo i Brisbane. Moja glava ne misli stati u Brisbaneu no i tijelo će tu imati što za reći.

Bilo kako bilo, autorica knjige nada se dopunjenom izdanju a njen najbolji potez je bio što je odlučila pričekati ishod Olimpijskih igara u Parizu.

- s obzirom na to da sam knjigu počela raditi prije tri godine ja sam knjigu imala gotovom već lani. Kada sam im prije Pariza to rekla, samo smo se pogledali i s tim pogledom bilo je sve rečeno. Oni u Pariz idu po zlato.

A Valent i Martin su to zlato doista osvojili i to na iznimno pamtljiv način, oni epskim finišem u posljednjih 500 metara u koje su ušli kao četvrtoplasirani. A baš tu utrku organizatori promocije prikazali su gostima i uzvanicima pri čemu se iz publike čulo i glasno navijanje. A s povicima "hajde tata, hajde tata" navijali su Valentovi sinovi Karlo (4) i Luka (2) koji su sa znatiželjom i prelistali knjigu koja priča priču njegova oca i njihova strica Martina.

- Volim pisati o velikim sportskim imenima jer znam da je mladima jako bitno prikazati stvarne veličine s kojima se mogu poistovjetiti. A braća Sinković veličinu svjedoče svojim životom, uspjesima ali i skromnošću. Poruka ove knjige jest da uspjeh ne dolazi preko noći, da u sportu nema čarobne formule niti magičnog napitka. I zato volim pisati o sportašima jer oni su potvrda toga koliko morate puno ulagati u sebe da biste uspjeli i prikaz toga da svaka medalja ima i svoju drugu stranu - kazala je autorica Rosie Kugli.