VIDEO Snimili smo dolazak Zlatka Dalića na sastanak s Kustićem, čekamo rasplet situacije

Hrvatska će danas saznati ostaje li Zlatko Dalić izbornik ili ćemo dobiti novoga nakon nevjerojatnih uspjeha koje je ostvario s vatrenima. Dalić će se danas sastati naći s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem nakon čega bi se trebao znati rasplet situacije. Sastanak je zakazan za 10 sati.
Naš reporter Tomislav Dasović je na licu mjesta, ispred zagrebačkog hotela Hilton i javljat ćemo vam sve informacije.
10:20 - Zlatko Dalić stigao je u svom terencu na sastanak. Snimili smo dolazak.Zlatko Dalić
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Recenzija iz “prve ruke”
Po kojim to kriterijima i pravilniku, samo Kustić odlučuje da li će Dalić i dalje biti trener. Ne znam da li HNS ima kapelu iz koje bi danas mogao izaći bijeli dim. Postali smo drẓ̌ava faraona. Nakon AP, koji nađee vremena komentirati suđenje sa SP, evo nam novog, Kustić.