VIDEO Snimili smo dolazak Zlatka Dalića na sastanak s Kustićem, čekamo rasplet situacije

Hrvatska će danas saznati ostaje li Zlatko Dalić izbornik ili ćemo dobiti novoga nakon nevjerojatnih uspjeha koje je ostvario s vatrenima. Dalić će se danas sastati naći s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem nakon čega bi se trebao znati rasplet situacije. Sastanak je zakazan za 10 sati.

Naš reporter Tomislav Dasović je na licu mjesta, ispred zagrebačkog hotela Hilton i javljat ćemo vam sve informacije.

10:20 - Zlatko Dalić stigao je u svom terencu na sastanak. Snimili smo dolazak.