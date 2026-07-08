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VIDEO Snimili smo dolazak Zlatka Dalića na sastanak s Kustićem, čekamo rasplet situacije

Dalić
Foto: VL
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
08.07.2026.
u 11:00

Dalić će se danas sastati naći s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem nakon čega bi se trebao znati rasplet situacije. Sastanak je zakazan za 10 sati.

Hrvatska će danas saznati ostaje li Zlatko Dalić izbornik ili ćemo dobiti novoga nakon nevjerojatnih uspjeha koje je ostvario s vatrenima. Dalić će se danas sastati naći s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem nakon čega bi se trebao znati rasplet situacije. Sastanak je zakazan za 10 sati.

Naš reporter Tomislav Dasović je na licu mjesta, ispred zagrebačkog hotela Hilton i javljat ćemo vam sve informacije.

10:20 - Zlatko Dalić stigao je u svom terencu na sastanak. Snimili smo dolazak.

Zlatko Dalić

Ključne riječi
Hrvatska reprezentacija Zlatko Dalić

Komentara 3

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XY
XYZ52
11:33 08.07.2026.

Po kojim to kriterijima i pravilniku, samo Kustić odlučuje da li će Dalić i dalje biti trener. Ne znam da li HNS ima kapelu iz koje bi danas mogao izaći bijeli dim. Postali smo drẓ̌ava faraona. Nakon AP, koji nađee vremena komentirati suđenje sa SP, evo nam novog, Kustić.

Avatar Samodesno
Samodesno
11:42 08.07.2026.

Dva hajdukovca se dogovaraju koji će slijedeći hajdukovac postati izbornik, bilić ili štimac. hns je postao privatno lovište fk hajduka.

SS
simpatican.simpa
11:23 08.07.2026.

Iz minute u minutu, povijesni događaj "ipak, ostaje', voli on jako svoju domovinu.

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