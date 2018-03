Šarić: U doigravanju jedino ne bih volio igrati protiv LeBrona

Košarkaši Philadelphia Sixersa nanizali su osam pobjeda što ih je dovelo na četvrto mjesto Istočne konferencije, a u tom nizu pozitivnih ishoda vrlo je bitan faktor bio i hrvatski reprezentativac Dario Šarić (23). Startni krilni centar ove momčadi u posljednjih je 10 utakmica osam puta bio dvoznamenkast. Zabijao je triput po 18 koševa, jednom po 15, 20 i 21 koš, a odlična Šibenčaninova forma kulminirala je pobjedom nad New York Knicksima u kojoj je Dario sudjelovao s 26 koševa, 14 skokova (4 napadačka), pet asistencija i dvije osvojene lopte.

Bila je to, nedvojbeno, najbolja utakmica sezone Darija Šarića koji je nakon susreta kazao:

– Kada ostanemo bez našeg All-Star igrača Joela Embiida, a to se u ovoj utakmici dogodilo, moramo mijenjati koncept igre. Lopta se mora dobro kretati, baš kao i mi igrači, moramo imati što više tzv. nesebičnih dodavanja. To je jedini način na koji možemo igrati bez Joela.

Genijalno dodavanje s poda

Kada su se sudarili Embiid i njihov dugo čekani razigravač Markele Fultz i kada je Embiid završio na podu, bili su to trenuci očaja u stilu “o ne, zar opet”.

– Nisam vidio taj kontakt, no kada je Joel na podu, svi se mi hvatamo za glavu. To je uvijek šok za nas suigrače, za navijače, vodstvo kluba... Uplašio sam se, no nadam se da mu nije ništa.

Izlaskom Embiida iz igre, Šarić je dio njegovih “ovlasti” preuzeo na sebe. Uostalom i statistika kaže da, kada nema velikog potrošača Embiida, Dario u prosjeku knjiži 21 koš, 8,6 skokova, 3,5 asistencija i zabija po tri trice:

– U tom slučaju imam više prostora pa sam preuzeo i dio njegovih odgovornosti.

Osim što je bio najbolji pojedinac svoje momčadi, Dario je bio i autor poteza utakmice. Naime, on je iz pada, negdje na centru, dodao loptu u kontru Benu Simmonsu koji je žestoko zakucao i podigao publiku na noge.

– Oni su se u tim trenucima počeli vraćati, no nakon tog Benova zakucavanja bio sam pun energije. Tog trenutka počeli smo igrati bolje, osjetila je to i naša publika.

Simmons: Možemo protiv svih

Nakon utakmice Ben Simmons kazao je da se Sixersi nikoga ne boje, pa tako ni Cavaliersa.

– Ja baš i ne bih htio igrati u prvom kolu doigravanja protiv LeBrona Jamesa jer on je u doigravanju još bolji igrač nego inače. Što se tiče ostalih, svi su dobrodošli i od njih možemo svakoga dobiti.

U posljednjih 10 utakmica Dario nije šutirao trice slabije od 33, a najčešće je na 50 posto. Dalekometne šutove Šibenčanin ove sezone pogađa za 40 posto što je daleko bolje od njegova prošlosezonskog prosjeka kada je trice pogađao za 31 posto.

– Imam dobar osjećaj na šutu. Cijelo prošlo ljeto radio sam na tome i bilo je samo pitanje trenutka kada će se sve to posložiti, što se i dogodilo, a nadam se da će tako i ostati.

Dario i suigrači nadaju se da će i nadalje ostati to da ih na njihovu parketu gotovo nitko ne može pobijediti. Naime, Sixersi su nakon Nove godine dobili 19 od 20 domaćih utakmica, a izgubili su samo od Indiana Pacersa.

– To je možda i zbog neke nove atmosfere nastale nakon što su Eaglesi postali NFL prvaci. Grad se tada ispunio nekom pobjedničkom energijom.

Šarićevi Sixersi u ovom su trenutku četvrti na Istoku sa skorom 44-30, jednim porazom i jednom utakmicom manje od Bogdanovićevih Pacersa i svi su izgledi da će se u prvom kolu jedna na drugu namjeriti momčadi dvojice najboljih hrvatskih košarkaša. A to bi pak značilo da bi se jedan od njih dvojice mogao više odmoriti za kvalifikacijske utakmice reprezentacije krajem lipnja i početkom srpnja.