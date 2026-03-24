BIT ĆE INVAZIJA

Hrvatski rukometaši doznali su fantastične vijesti: Navijači će biti oduševljeni zbog spektakla

Malmo: Hrvatska protiv Slovenije u drugom krugu EHF Europskog prvenstva
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
24.03.2026.
u 18:09

Svjetsko prvenstvo održat će se od 13. do 31. siječnja 2027., a na njemu će nastupiti 32 reprezentacije. Trenutačno je poznato 19 sudionika, dok će preostala mjesta popuniti pobjednici kvalifikacija i reprezentacije koje će naknadno izboriti svjetsku smotru

Hrvatska rukometna reprezentacija u siječnju 2027. godine ima novi veliki izazov, svjetsko prvenstvo u Njemačkoj, na kojem će braniti srebrnu medalju osvojenu na prošlom Mundijalu. Iako još nisu poznati svi sudionici turnira, zna se kako će naši rukometaši u natjecanje ući iz najjače jakosne skupine i grupnu fazu igrati u Münchenu.

Svjetsko prvenstvo održat će se od 13. do 31. siječnja 2027., a na njemu će nastupiti 32 reprezentacije. Trenutačno je poznato 19 sudionika, dok će preostala mjesta popuniti pobjednici kvalifikacija i reprezentacije koje će naknadno izboriti svjetsku smotru u Njemačkoj. 

IHF je već objavio jakosne skupine za ždrijeb, a Hrvatska se nalazi u prvom šeširu zajedno s domaćinom Njemačkom, svjetskim prvakom Danskom, Islandom, Portugalom, Švedskom, Egiptom i Argentinom. Za hrvatske navijače fantastična je dobra vijest to što će reprezentacija igrati u Münchenu, u SAP Gardenu, gdje će biti smještena u skupinu C.

Prema tome, naši rukometaši će prvi dio natjecanja odigrati u gradu koji je od svih domaćina najbliži Hrvatskoj, što otvara prostor i za veliku podršku s tribina. HRS je tu informaciju dočekao s jasnom porukom - 'Vidimo se u Münchenu'.

