RUKOMET

Hrvatska u dramatičnoj završnici ostala bez pobjede protiv Švicarske

Osijek: Prijateljska utakmica između Hrvatske i Švicarske
David Jerkovic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
21.03.2026.
u 19:07

Švicarci su u 57. minuti čak došli do prednosti (32-33), ali je Hrvatska golom Filipa Glavaša 14 sekundi prije kraja povela 35-34

U drugoj prijateljskoj utakmici muških rukometnih reprezentacija Hrvatske i Švicarske, odigranoj u subotu u Osijeku, nije bilo pobjednika, a konačan rezultat dvoboja u dvorani Gradski vrt je bio 35-35.

Za razliku od zadarskog dvoboja, izabranici Dagura Sigurdssona u Osijeku nisu uspjeli doći do značajnije prednosti. Na poluvremenu je ona bila minimalnih 17-16, a najvećih +3 (19-16) je bilo u 32. minuti.

Švicarci su u 57. minuti čak došli do prednosti (32-33), ali je Hrvatska golom Filipa Glavaša 14 sekundi prije kraja povela 35-34. Ipak, u zadnjoj sekundi dvoboja je Manuel Zehnder šutom s vanjske pozicije spriječio da Švicarci još jednom budu poraženi od aktualnih svjetskih doprvaka i brončanih s europskog prvenstva.

Kapetan Ivan Martinović je s osam golova bio najbolji hrvatski strijelac. Glavaš je postigao pet pogodaka, a Leon Ljevar četiri. Hrvatski vratari su imali samo tri obrane Dominika Kuzmanovića (3/28).

Samuel Zender je s 11 pogodaka bio najbolji strijelac utakmice, a šest golova za Švicarsku je postigao Lukas Laube. Nikola Portner je imao šest obrana (6/36).
