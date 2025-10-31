U Barceloni su odlučili: Moraju povući radikalan potez, stavit će Yamala pod nadzor

Mladi dragulj Barcelone, Lamine Yamal, poznat je po tome da izaziva podijeljene reakcije, a njegovi nedavni istupi podigli su prašinu. Zbog toga su u katalonskom divu odlučili pomnije pratiti svoje čudo od djeteta. Prema pisanju njemačkog Bilda, Yamal je uoči El Clásica uzburkao duhove oštrom izjavom na račun Reala ("Njih se favorizira, a svejedno se stalno žale..."), a nakon poraza od vječnog rivala ponovno se našao u središtu pozornosti. Sada je Barcelona odlučila preuzeti kontrolu.

Španjolski list Sport navodi kako su u klubu zabrinuti zbog određenih Yamalovih izjava. Također, ne sviđa im se pretjerana medijska pažnja koju dobiva njegov privatni život. Zbog svega toga, klub će, u suradnji s njegovim agentom Jorgeom Mendesom, od sada detaljno nadzirati njegove intervjue i aktivnosti na društvenim mrežama. Kao dokaz toj tvrdnji ide i otkazivanje njegovog javnog nastupa. Yamal je u utorak trebao sudjelovati na događaju tvrtke Oppo, čiji je ambasador. Međutim, "Sport" izvještava da je Barcelona u posljednji trenutak donijela odluku da mladi ofenzivac ne prisustvuje događaju kako bi ga zaštitila od javnosti, s čime se i sam igrač složio.

Umjesto na promotivnom događaju, Yamal se našao u fokusu nakon napetog El Clásica. Poslije pobjede Reala (2:1), situacija je eskalirala kada je Dani Carvajal prišao mladom igraču Barcelone i, prema navodima, doviknuo mu: "Previše pričaš!" Kritikama se nakon utakmice na Instagramu pridružio i junak Reala, Jude Bellingham. U svojoj objavi, očito aludirajući na Yamalove izjave, napisao je: "Riječi su samo dim i prašina. Idemo, Madrid - zauvijek!"

U samoj utakmici, Yamalov doprinos bio je gotovo neprimjetan. Prema pisanju "Sporta", njegova trenutna sportska forma također izaziva zabrinutost u Kataloniji. Smatraju da se mora što prije vratiti u vrhunsku formu kako bi igrama zasjenio negativne naslove. Podatak da u La Ligi nije postigao pogodak još od 31. kolovoza dovoljno govori sam za sebe. Pred Yamalom i Barcelonom su novi izazovi. Prvo ih u nedjelju (18:30) očekuje ligaški dvoboj protiv Elchea, a zatim slijedi ključna utakmica Lige prvaka u srijedu (21:00) protiv Club Bruggea, gdje će mladi napadač imati priliku odgovoriti kritičarima na najbolji mogući način – na terenu.