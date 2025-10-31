Naši Portali
NEMA NAZAD

U Barceloni su odlučili: Moraju povući radikalan potez, stavit će Yamala pod nadzor

31.10.2025.
u 11:55

Španjolski list Sport navodi kako su u klubu zabrinuti zbog određenih Yamalovih izjava. Također, ne sviđa im se pretjerana medijska pažnja koju dobiva njegov privatni život

Mladi dragulj Barcelone, Lamine Yamal, poznat je po tome da izaziva podijeljene reakcije, a njegovi nedavni istupi podigli su prašinu. Zbog toga su u katalonskom divu odlučili pomnije pratiti svoje čudo od djeteta. Prema pisanju njemačkog Bilda, Yamal je uoči El Clásica uzburkao duhove oštrom izjavom na račun Reala ("Njih se favorizira, a svejedno se stalno žale..."), a nakon poraza od vječnog rivala ponovno se našao u središtu pozornosti. Sada je Barcelona odlučila preuzeti kontrolu.

Španjolski list Sport navodi kako su u klubu zabrinuti zbog određenih Yamalovih izjava. Također, ne sviđa im se pretjerana medijska pažnja koju dobiva njegov privatni život. Zbog svega toga, klub će, u suradnji s njegovim agentom Jorgeom Mendesom, od sada detaljno nadzirati njegove intervjue i aktivnosti na društvenim mrežama. Kao dokaz toj tvrdnji ide i otkazivanje njegovog javnog nastupa. Yamal je u utorak trebao sudjelovati na događaju tvrtke Oppo, čiji je ambasador. Međutim, "Sport" izvještava da je Barcelona u posljednji trenutak donijela odluku da mladi ofenzivac ne prisustvuje događaju kako bi ga zaštitila od javnosti, s čime se i sam igrač složio.

Umjesto na promotivnom događaju, Yamal se našao u fokusu nakon napetog El Clásica. Poslije pobjede Reala (2:1), situacija je eskalirala kada je Dani Carvajal prišao mladom igraču Barcelone i, prema navodima, doviknuo mu: "Previše pričaš!" Kritikama se nakon utakmice na Instagramu pridružio i junak Reala, Jude Bellingham. U svojoj objavi, očito aludirajući na Yamalove izjave, napisao je: "Riječi su samo dim i prašina. Idemo, Madrid - zauvijek!"

U samoj utakmici, Yamalov doprinos bio je gotovo neprimjetan. Prema pisanju "Sporta", njegova trenutna sportska forma također izaziva zabrinutost u Kataloniji. Smatraju da se mora što prije vratiti u vrhunsku formu kako bi igrama zasjenio negativne naslove. Podatak da u La Ligi nije postigao pogodak još od 31. kolovoza dovoljno govori sam za sebe. Pred Yamalom i Barcelonom su novi izazovi. Prvo ih u nedjelju (18:30) očekuje ligaški dvoboj protiv Elchea, a zatim slijedi ključna utakmica Lige prvaka u srijedu (21:00) protiv Club Bruggea, gdje će mladi napadač imati priliku odgovoriti kritičarima na najbolji mogući način – na terenu.
