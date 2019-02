Tyson ZOO-u nudio 10.000 dolara za meč s gorilom!

boksačka legenda Mike Tyson (52) otkrio je da je prije 30 godina želio organizirati vlastiti "Rumble in the Jungle" - borbu s gorilom! Za britanski The Sun ispričao je da je na tu ideju došao prilikom posjeta jednom zoološkom vrtu krajem 1980-ih. Bio je tada najmlađi svjetski boksački prvak u teškoj kategoriji.

"Platio sam jednom radniku u ZOO-u da ga otvori samo za mene i Robina. Kad smo došli do kaveza s gorilama, bila je ondje jedna srebrna gorila od koje su sve druge strahovale. Bile su tako snažne, ali u očima im se vidio pogled nevine dječice."

Iron Mike, nadaleko poznat po demonima u glavi s kojima se često borio, iznio je tada nemoralnu ponudu...

"Ponudio sam čuvaru deset tisuća dolara da mi dopusti da opali tu najveću gorilu po gubici kad mi otvori vrata kaveza. Odbio me!"

Mužjaci gorile na slobodi teže po dvjesto kilo, ali u kavezu njihova težina ide i do 350 kilograma - što je triput više od Tysonove težine u to vrijeme. Nisu im strani sukobi koje najavljuju rikom, gestama i prijetećim gestama, iako nastoje koliko god je moguće izbjegavati fizičke obračune s drugima.

>> Pogledajte gostovanje Filipa Hrgovića na Večernji TV-u