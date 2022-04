Tyson žestoko isprebijao slavnoga glumca, otkriveno u kakvom su stanju jadnika našli u WC-u

Mike Tyson (55) je u naponu snage bio elementarna nepogoda, boksač protiv kojeg nije postojao odgovor, a i sada tri desetljeća kasnije zabavlja svjetsku javnost.

Jučer se tako pojavila vijest da je Mike izudarao jednog mladića koji ga je provocirao uoči leta iz San Francisca za Floridu. Tyson je problem riješio šakama, a onda napustio zrakoplov.

A još 2020. godine Tyson je upozorio svijet da se su ljudi danas previše opušteni.

- Društvene mreže su mnoge napravile opuštenim u ismijavanju drugih, a da za to ne dobiju batine - rekao je tada Tyson.

Tyson boksačka je ikona, uz Muhammada Alija i Georgea Foremana jedan od tri najpopularnija teškaška šampiona svih vremena.

Prebio Wesleyja Snipesa

​U drugoj polovici 80-ih, kada je rušio sve pred sobom i postao neosporeni prvak svijeta (šampion po svim federacijama) bio je primjer nezaustavljive sile, boksača čijim su protivnicima klecala koljena i na samu pomisao da će se morati boriti s njime.

A kao takav zacijelo je bio posljednji tip kojem biste se htjeli umiješati u privatni život, a baš to učinio je popularni hollywoodski glumac Wesley Snipes.

Tko zna, možda je junaka akcijskih filmova prebacilo pa je pomislio da doista ima moći kakve ima lovac na vampire Blade kojeg je glumio ili je pak vjerovao u moć svog borilačkog znanja, a imao je majstorska zvanja u karateu (5. dan) i hibridnoj korejskoj borilačkoj vještini hapkidu (2. dan). Ili možda naprosto nije ni znao s čijom djevojkom ima posla, jer je dotična Nadica (zvala se Hope) očito švrljala.

Ništa od toga nije impresioniralo Tysona kada je od svog tjelohranitelja Rudyja Gonzaleza saznao da ga djevojka vara s glumačkom zvijezdom. Po Tysonovu nalogu, bodyguard je pratio dotičnu, a kada ju je locirao sa Snipesom pozvao je gazdu koji je nasrnuo na glumca kao na sve one nedorasle protivnike koje je pomeo.

U svojoj knjizi “The Inner Ring”, Gonzalez je napisao da je Snipes nastradao u toaletu losangeleskog restorana “Roscoe’s”.

– Nakon što je Tyson izašao, otvorio sam vrata toaleta i vidio Snipesa kako sjedi naslonjen na zid, zabačene glave na stranu, u nesvijesti.

Opisao je Rudy i kako je do toga došlo.

– Jedne noći, nakon što je Hope otišla iz njegova apartmana, Mike mi je kazao da je pratim. Otišla je ranije nego obično, kazavši da mora posjetiti prijateljicu pa je Mike htio da doznam kamo je otišla, je li koga zvala, je li pričala s kim. Uzeo sam njegov Lamborghini Diablo i krenuo za njom održavajući siguran razmak.

Parkirala se ispred jednog restorana, izašla iz svog automobila i ušla u crni Lexus. Kada je to čuo, Tyson je sa svojim drugim tjelohraniteljem Anthonyjem Pittsom uskočio u Ferrari Testarossa i dojurio na poprište nevjere.

– Kada ga je Hope spazila, skliznula je iz Snipesova krila i pala na pod. Od straha smrznuti glumac mahao je rukom i vikao: “Ne, Mike, ne. Možemo ovo riješiti. Ne želim probleme.”

Na to je Tyson popularnog glumca pozvao na “razgovor” u toalet.

– Kada sam ušao u lokal, vidio sam da drugi tjelohranitelj blokira vrata zahoda. Nekoliko minuta poslije, čuli smo veliku buku, a potom je Tyson izašao sam. Kada je Mike otišao, otvorio sam vrata toaleta i imao sam što i vidjeti.

Navodno je još jedan slavni glumac, tada hollywoodski početnik, molio za milost, ali on se izvukao bez većih posljedica. Riječ je o Bradu Pittu kojeg je Tyson zatekao kod svoje bivše supruge Robin Givens, također glumice.

– Robin i ja jesmo bili rastavljeni, no i dalje smo se viđali radi seksa. Taj dan sam krenuo u ured svog odvjetnika, no odlučio sam navratiti na jedan brzinski seks. Vidjevši me, glumac je molio da ga ne udarim rekavši da oni samo zajedno uče tekst za uloge.

Napad na Snipesa nije bio jedini put da se Tyson potukao izvan ringa, no to nije ništa neobično s obzirom na činjenicu da ga je odgajala ulica pa je još kao tinejdžer bio više desetaka puta privođen.

“Iron” Mike jednom se na ulici potukao i s boksačem, i to s Mitchom Greenom, teškašem s kojim se samo dvije godine prije (1986.) sučelio u Madison Square Gardenu. Do te “šore” došlo je jer je Green tvrdio da mu Tysonov promotor Don King duguje novac. No i promotor je dobio svoju porciju, i to nogom, u taksiju iz Miamija za Fort Lauderdale.

– Don me sa svojim Rolls Royceom i vozačem dočekao u zračnoj luci, a kada je počeo pričati nešto meni neprihvatljivo iz mene je proključala sva ljutnja i kako je sjedio na prednjem sjedalu ja sam ga odstraga udario nogom u glavu.

Jednom prilikom Tyson je Kinga zalio vodom, a s obzirom na sve za što ga Tyson optužuje, iznenađuje što je Don King uopće preživio svu njegovu ljutnju.

Naime, osim činjenice da ga je vlastiti promotor besramno pljačkao (sudski su se nagodili na 14 milijuna USD), u optjecaju je i teorija zavjere po kojoj mu je upravo Don King namjestio onu damu zbog koje je Mike završio iza rešetaka.

– Uzevši u obzir što mi je sve strašno Don učinio svih ovih godina, poželim ga ubiti.

Mike i danas tvrdi da nije nikoga silovao, a jednom je na tu temu rekao:

– Zar je to silovanje kada vam netko sam dođe u sobu u dva sata poslije ponoći?

Zarada od marihuane

Tyson je u karijeri odradio 58 borbi i upisao 50 pobjeda od čega 44 nokautom. Prvi naslov WBC-ova prvaka osvojio 22. prosinca 1986. godine kada je tehničkim nokautom u drugoj rundi pobijedio Trevora Berbicka. I tu je krenula karijera za pamćenje.

Atraktivnim načinom boksanja stvorio je imidž žestokog momka, postao je popularan i zanimljiv medijima. No, tu je bila i druga strana slave - problemi sa zakonom, priznao je da je razmišljao o samoubojstvu, a izlaz iz krize pronašao je u halucinogenima, a konzumirao je i ‘čarobne gljive’.

– Svi su mislili da sam lud, protivniku sam odgrizao uho – kazao je Mike Tyson, prisjetivši se meča iz 1997. protiv Evandera Holyfielda kada je diskvalificiran te je dodao:

– Svašta sam radio, ali život mi se promijenio kada sam počeo uzimati ‘čarobne gljive’. Užasno je reći, ali bio sam na korak do samoubojstva. Taj nevjerojatan lijek mi je promijenio život.

Otvoreno je priznao da ima iskustva s raznim halucinogenima, a sada koristi marihuanu. Sam je uzgaja i od toga je razvio veliki biznis koji mu donosi milijunsku zaradu.

Tyson se 2020. vratio u ring i odradio meč protiv Roya Jonesa Juniora. Nije to bio pravi boksački meč, ipak su oba borca zakoračila u peto desetljeće, a završilo je remijem. No, obojica su zaradila velik novac - Tyson 7.5 milijuna funti, a Jones Jr. tri puta manje, 2.5.

– Znao sam da ne mogu sve promijeniti preko noći, ali za ničim ne žalim. Drogu, seksualne ispade i tučnjave ostavio sam iza sebe, to je prošlost. Sada se želim posvetiti obitelji i zahvalan sam što sam dobio priliku – rekao je nedavno Tyson.

>> Pogledajte i razgovor s Robertom Soldićem



​