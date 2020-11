Preminula legenda afričkog nogometa: Diopa će svi pamtiti zbog majstorije na SP-u 2002.

Bivši senegalski nogometni reprezentativac Papa Bouba Diop (42) umro je u nedjelju nakon duge i teške bolesti, objavila je Međunarodna nogometna federacija (FIFA).

Bolovao je od Charcot-Marie-Toothove neuropatije, jedne je od najčešćih nasljedih neuroloških bolesti. Karakterizirana je progresivnim gubitkom mišićnoga tkiva i taktilnog osjeta različith dijelova tijela

Diop će ostati upamćen kao strijelac prvog gola na svjetskom prvenstvu 2002. godine u senzacionalnoj pobjedi Senegala protiv tadašnjih svjetskih prvaka Francuza s 1:0.

Tricolori su doputovali u Japan i Južnu Koreju kao svjetski prvci, međutim na otvaranju World Cupa izgubili su od Senegala sa 0:1.

- Jednom heroj Svjetskog prvenstva, uvijek heroj Svjetskog prvenstva - napisala je FIFA.

Senegal je prošao u osminu finala zajedno s Urugvajem, dok se Francuska oprostila od natjecanja već u prvom krugu. Senegal je na koncu dogurao do četvrtfinala u kojem je izgubio od Turske sa 0:1.

Diop je za reprezentaciju sakupio 63 nastupa postigavši 11 golova.

Tijekom karijere je 10 godina igrao u Engleskoj za Fulham, Portsmouth, West ham i Birmingham City, a nosio je i dres Grasshoppersa, Lensa i atenskog AEK-a.

