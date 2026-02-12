Slovenac napravio skandal na ZOI, izbacili ga s borilišta zbog pijanstva?!

Samo nekoliko dana nakon početka Zimskih olimpijskih igara u Cortini, finski tim u skijaškim skokovima uzdrmao je neočekivani skandal. Njihov glavni trener, 44-godišnji Slovenac Igor Medved, s današnjim je danom razriješen svih dužnosti i hitno je morao napustiti Italiju. Ovu je informaciju službeno potvrdio Finski olimpijski odbor, navodeći kao razlog grubo kršenje pravila ponašanja. "Medved je danas otputovao kući. Riječ je o problemima povezanim s konzumacijom alkohola. Mi vrlo ozbiljno shvaćamo kršenje pravila našeg tima i na ovu smo situaciju reagirali brzo", izjavio je Janne Hänninen, direktor elitnog sporta u Finskom olimpijskom odboru, odbivši ulaziti u detalje incidenta koji je švedski list Aftonbladet već prozvao "skandalom pijanstva".

Iako se incident dogodio izvan radnog vremena, vodstvo finske delegacije ocijenilo ga je neprihvatljivim i štetnim za ugled i atmosferu unutar momčadi. Marleena Valtasola, izvršna direktorica Finskog skijaškog saveza, opisala je situaciju kao iznimno neugodnu. "Došlo je do neugodne situacije: alkohol se konzumirao suprotno pravilima tima. Odlučili smo da Medved neće sudjelovati na Olimpijskim igrama. O ostalim pitanjima razgovarat ćemo s njim nakon završetka natjecanja. Sada je ključno osigurati koncentraciju sportaša i vratiti mir u momčad, ali i za samog Igora", naglasila je Valtasola. Prioritet je, kako su istaknuli svi dužnosnici, zaštititi sportaše i omogućiti im da se u miru pripreme za nadolazeća natjecanja.

Ubrzo nakon objave odluke, oglasio se i sam Igor Medved, koji je bez zadrške priznao pogrešku. U kratkoj izjavi koju je prenio Finski olimpijski odbor, slovenski stručnjak izrazio je duboko žaljenje. "Pogriješio sam i jako mi je žao. Želim se ispričati cijelom finskom timu, sportašima, ali i navijačima. Nadam se da će momčad imati mir potreban da se usredotoči na natjecanja i nastavi svoj rad", poručio je Medved, dodavši kako slučaj neće dalje komentirati. Njegova isprika zaključila je ovu neugodnu epizodu barem što se tiče njegovog javnog istupanja s Igara.

Posljedice skandala odmah su postale vidljive. Finski olimpijski odbor otkazao je i konferenciju za medije koja je bila zakazana za četvrtak, na kojoj je momčad trebala najaviti nastup na velikoj skakaonici. Vođenje reprezentacije do kraja Igara privremeno je preuzeo Lasse Moilanen, koji će surađivati s trenerom ženske ekipe Ossijem-Pekkom Valtom i sportskim direktorom Petterom Kukkonenom. Pred njima je težak zadatak stabilizacije momčadi i preusmjeravanja fokusa isključivo na sportske rezultate u ključnom trenutku sezone.

Igor Medved, i sam bivši uspješni skijaš skakač koji je 2001. godine ostvario i postolje u Svjetskom kupu, preuzeo je finsku reprezentaciju u lipnju 2024. godine. U Finsku je stigao s pozicije trenera slovenske B reprezentacije, a njegov je dolazak trebao donijeti novu energiju posrnulom velikanu skijaških skokova. Iako su finski skakači pod njegovim vodstvom ove sezone ostvarili nekoliko plasmana među deset najboljih, još uvijek čekaju na pobjedu. Odluka o njegovoj dugoročnoj sudbini na klupi finske reprezentacije bit će donesena tek nakon što se olimpijski plamen ugasi, no ovaj incident zasigurno će ostaviti dubok trag na njegovoj trenerskoj karijeri.