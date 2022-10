Tudor slavi novu pobjedu, dva Hrvata skrivila penale, senzacionalni Brugge prošao skupinu

Nakon Napolija, plasman u osminu finala nogometne Lige prvaka u srijedu su osigurali još Club Brugge i Bayern.

Oni su se pridružili Realu iz Madrida i Manchester Cityju koji su još u utorak već nakon 4. kola i teoretski izborili nastup među posljendjih 16 klubova u ovosezonskom izdanju Lige prvaka.

Napoli je do četvrte pobjede u isto toliko nastupa u skupini A stigao svladavši na svom terenu Ajax sa 4-2 (2-0). Napoli je poveo sa 2-0 u prvom poluvremenu golovima Lozana (4) i Raspadorija (16), početkom nastavka Klaassen (49) je smanjio na 2-1 da bi Kvarackelija (62-11m) s bijele točke povisio na 3-1. U završnici susreta postignuta su još dva gola, Bergwijn (83-11m) je smanjio na 3-2, ali je Osimhen (89) postavio konačni rezultat.

U drugom dvoboju ove skupine Liverpool je kao gost nadigao Rangers sa 6-1 (1-1) i tako stigao nadomak prolaska. Rangers je pred svojim navijačima poveo lijepim golom Arfielda (17), no Firmino (24) je ubrzo potom poravnao na 1-1, da bi u nastavku Liverpool u potpunosti nadigrao škotskog doprvaka. Firmino (55) je svojim drugim golom doveo "crvene" u vodstvo, Nunez (66) je povisio na 3-1, a zatim je s klupe ušao Salah (75, 80, 82) i u samo sedam minuta postigao "hat-trick". Konačni rezultat postavio je Elliott (87).

Borna Barišić odigrao je čitav susret za Rangers, dok je Antonio Mirko Čolak igrao do 76. minute.

Foto: Lee Smith/REUTERS Soccer Football - Champions League - Group A - Rangers v Liverpool - Ibrox Stadium, Glasgow, Scotland, Britain - October 12, 2022 Liverpool's Mohamed Salah celebrates scoring their sixth goal Action Images via Reuters/Lee Smith Photo: Lee Smith/REUTERS

Napoli je na vrhu ljestvice s maksimalnih 12 bodova, tri više od drugog Liverpoola, a devet od trećeg Ajaxa, dok je na dnu Rangers bez bodova.

Bayern je osigurao jedno od prva dva mjesta u skupini C 4-2 (4-0) pobjedom na gostovanju kod Viktorije u Plzenu. Njemački je prvak riješio pitanje pobjednika u prvih 45 minuta kada su zabijali Mane (10), Mueller (14) i Goretzka (25, 35), da bi u nastavku Vlkanova (62) i Kliment (75) ublažili poraz domaćih.

Josip Stanišić igrao je čitav susret za Bayern.

Vodeći Bayern ima 12 bodova, drugi je Inter sa sedam, treća Barcelona ima četiri, dok je na dnu Viktoria bez bodova.

Foto: EXPA/ Eibner/ Bert Harzer 12.10.2022, Doosan Arena, Pilzen, CZE, UEFA CL, Viktoria Pilzen vs FC Bayern Muenchen, Gruppe C, im Bild Leon Goretzka (FC Bayern Muenchen) Mitte, erzielt das 4:0, das Team gratuliert. // during the UEFA Champions League group C match between Viktoria Pilzen and FC Bayern Muenchen at the Doosan Arena in Pilzen, Czechia on 2022/10/12. EXPA Pictures © 2022, PhotoCredit: EXPA/ Eibner-Pressefoto/ Bert Harzer *****ATTENTION - OUT of GER***** Photo: EXPA/ Eibner/ Bert Harzer/EXPA

Club Brugge je remizirao 0-0 na gostovanju kod madridskog Atletica u skupini B što mu je uz 3-0 (1-0) pobjedu Porta na gostovanju kod Bayera u Leverkusenu osiguralo prolazak.

Porto je poveo u otvaranju utakmice preko Galena (6), potom je Demirbay u 16. minuti zapucao kazneni udarac za poravnanje, da bi u nastavku Taremi (53-11m, 64-11m) dva puta bio precizan s bijele točke za goste.

Club Brugge sada ima 10 bodova, četiri više od drugog Porta, šest više od trećeg Atletica, a sedam od četvrtog Bayera.

U skupini D je Marseille, kojega vodi hrvatski stručnjak Igor Tudor, kao gost u Lisabonu svladao Sporting sa 2-0 (2-0), dok je Tottenham Hotspur na svom terenu bio bolji od Eintrachta iz Frankfurta sa 3-2 (3-1).

Marseille je do velike prednosti u Lisabonu stigao u 18. minuti kada je isključen Esgaio zbog prekršaja za kazneni udarac, a siguran izvođač 11-erca bio je Guendouzi (20-11m). Alexis Sanchez (30) vrlo brzo potom povsio je na 2-0, a Marseille je mirno sačuvao tu prednost.

Eintracht je poveo u Londonu golom Kamade (14), no ta prednost je trajala samo pet minuta prije no što je Son (19) izjednačio na 1-1. Zatim je Kristijan Jakić skrivio kazneni udarac zbog prekršaja na Kaneu (28-11m) koji je sam i realizirao 11-erac za 2-1. Son (36) je svojim drugim golom povisio na 3-1, a taj je rezultat stajao sve do pred kraj dvoboja kada je Alidou (87) smanjio na 3-2. U sudačkoj nadoknadi Kane nije iskoristio još jedan kazneni udarac za Tottenham.

Ivan Perišić ostao je na klupi Tottenhama, Kristijan Jakić je odigrao čitavu utakmicu za Eintracht, dok je Hrvoje Smolčić debitirao u Ligi prvaka ušavši u igru u 70. minuti za sastav iz Frankfurta.

Foto: EXPA/ Eibner/ Memmler 12.10.2022, White Hart Lane, London, ENG, UEFA CL, Tottenham Hotspur vs Eintracht Frankfurt, Gruppe D, im Bild Jesper Lindstroem (Eintracht Frankfurt #29) aergert sich ueber das Gegentor zum 3:1 // during the UEFA Champions League group D match between Tottenham Hotspur and Eintracht Frankfurt at the White Hart Lane in London, England on 2022/10/12. EXPA Pictures © 2022, PhotoCredit: EXPA/ Eibner-Pressefoto/ Memmler *****ATTENTION - OUT of GER***** Photo: EXPA/ Eibner/ Memmler/EXPA

Tottenham je na vrhu skupine sa sedam bodova, Marseille i Sporting imaju po šest, a Eintracht četiri boda.

>> VIDEO: Nikoli Jurčeviću se spustio stolac pa mu voditelj pomagao