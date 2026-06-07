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SLAVNI VATRENI

Goran Vlaović: Žao mi je što Beljo ne ide na SP. On i Stojković su budućnost Hrvatske

Autor
Robert Junaci
07.06.2026.
u 06:00

Bio je zagovornik promjena u Dinamu, legendarni napadač Dinama i naše reprezentacije sada u maksimirskom klubu ima novi posao i kaže da je to puno teže nego u igračkim danima

Dugo je Goran Vlaović držao drugo mjesto najboljih strijelaca HNL-a s 29 pogodaka, ispred njega bio je samo Eduardo. No Vlaović je sad pao na treće mjesto, prestigao ga je Dion Drena Beljo s dva pogotka više u ligi, ali to nije rastužilo strijelca nekoliko legendarnih pogodaka za našu reprezentaciju. Vlaović je dugo bio zagovornik promjena u Dinamu, sad ih je doživio, sad radi u svom klubu i može uživati i u plodovima rada novog Dinama.

Završila je sezona u Dinamu, kako ste je vi doživjeli, jeste li zadovoljni ostvarenim?

Ključne riječi
Luka Stojković Dion Drena Beljo Vatreni Dinamo hrvatska nogometna reprezentacija SP 2026. Goran Vlaović

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