Goran Vlaović: Žao mi je što Beljo ne ide na SP. On i Stojković su budućnost Hrvatske

Dugo je Goran Vlaović držao drugo mjesto najboljih strijelaca HNL-a s 29 pogodaka, ispred njega bio je samo Eduardo. No Vlaović je sad pao na treće mjesto, prestigao ga je Dion Drena Beljo s dva pogotka više u ligi, ali to nije rastužilo strijelca nekoliko legendarnih pogodaka za našu reprezentaciju. Vlaović je dugo bio zagovornik promjena u Dinamu, sad ih je doživio, sad radi u svom klubu i može uživati i u plodovima rada novog Dinama.



Završila je sezona u Dinamu, kako ste je vi doživjeli, jeste li zadovoljni ostvarenim?